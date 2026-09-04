Hilal'in Sırp orta saha oyuncusu Sergej Savić-Savić, "lider"e geldiğinden bu yana en iyi başlangıçlarından birini sergilemeye devam ediyor. Bu sezon ilk 3 maçında fileleri sarsmayı başaran oyuncu, Roshn Ligi'nin beşinci haftası kapsamında cuma akşamı Şebab ile karşılaşacağı maçta bu seriyi sürdürerek tarihi bir fırsat yakalamış olacak.

Ayrıca oku: Açıklama an meselesi: Benzema geleceğini belirlemek için geri sayıma başladı

Savić, sezon başından bu yana üst üste 3 maçta gol attı ki bu, Hilal forması giydiğinden bu yana gol açısından en iyi çıkışı oldu. Böylece file sarstığı maçlarda üst üste 4 maça ulaşmasına yalnızca bir gol kaldı; bu da oyuncunun şu anda yaşadığı özel hücum formunu teyit edecek bir başarı olacak.

Savić'in bir sonraki karşılaşmada gol atmaya güçlü aday olmasını sağlayan ek bir nedeni daha var; zira Şebab, Sırp yıldızın Suudi sahalarına geçtiğinden bu yana fileleri sarsmayı başardığı kulüpler arasında ilk sırada yer alıyor. Nitekim daha önceki karşılaşmalarında bu takımın kalesine 4 gol kaydetti.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Bu rakam, derbi öncesinde ona büyük bir moral üstünlüğü kazandırıyor; özellikle de Savić'in artık Hilal'in hücum düzeninin en önemli unsurlarından biri haline gelmesi ve orta sahadaki görevleriyle yetinmeyip sürekli ceza sahasına inerek boyunu, fiziksel yapısını ve ortalarla duran toplarla başa çıkma kabiliyetini kullanması bunu pekiştiriyor.

Hilal'in Ahli karşısındaki son maçı, Savić'in sergilediği en iyi karşılaşmalardan biriydi. "Lider"in 3-0'lık galibiyetinde önemli bir rol oynayan oyuncu, maçın başlamasından yalnızca 9 dakika sonra takımını öne geçiren çok erken bir gol kaydetmeyi başardı.