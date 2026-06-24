Durmak bilmeyen bir rekabet… El-Saybari, 2026 Dünya Kupası’nda herkesi geride bıraktı

Faslı milli futbolcu İsmail El-Sebari, grup aşamasının ilk iki maçında “Atlas Aslanları” ile Brezilya (1-1) ve İskoçya (1-0) karşısında gösterdiği performansın ardından, 2026 Dünya Kupası’nda dikkat çeken bir listeye başı çekiyor.

El-Sibari, grup aşamasının ilk iki turunda en fazla yüksek hızlı sprint yapan oyuncular listesinin zirvesine oturdu.

El-Saybari, saatte 20 ile 25 kilometre arasında değişen hızlarda 91 sprint kaydetti. Ayrıca, istatistik ağı “Opta”ya göre, top hakimiyetindeyken en fazla sprint yapan oyuncular listesinde de 45 sprintle birinci sırada yer alıyor.

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Hollanda'nın PSV Eindhoven takımının yıldızı, hücumda son derece etkili bir rol oynadı ve şu ana kadar Dünya Kupası'nda Fas'ın attığı iki golü de kaydetti.

Çeşitli basın haberlerine göre, El-Sibari, Atlas Aslanları’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki macerasının sona ermesinin ardından Alman ekibi Bayern Münih’e transfer olmaya çok yaklaştı.



