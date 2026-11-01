Kylian Mbappe, La Liga'da karşılaştığı her rakibe gol atma serisini sürdürerek İspanyol futbolundaki olağanüstü istatistiğini geliştirdi. Fransız süper yıldız, pazar öğleden sonra Racing Santander deplasmanına çıkan Real Madrid'in bir kez daha kahramanı oldu.

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Mbappe bir İspanyol rakibini daha dize getirdi

Eski Paris Saint-Germain forveti, El Sardinero Stadı'na çok net bir hedefle geldi: La Liga'da karşılaştığı her rakibe gol atma serisini sürdürmek. Mbappe, bu son golüyle İspanya'nın en üst liginde karşılaştığı tüm rakiplere gol atmış olma başarısını korudu. Daha önce Malaga ve Elche'ye attığı goller de bu serinin parçalarıydı.

Belirleyici an 11. dakikada geldi. Penaltıyı kendisi kazanan Mbappe, topun başına geçerek kusursuz bir vuruşla golü attı. Real Madrid, Jude Bellingham ve Yan Diomande'nin de gol atmasıyla Racing Santander karşısında rahat bir 3-0'lık galibiyet elde etti.

Başkentte istatistiksel üstünlük

Mbappe'nin Real Madrid'e katıldığından bu yana ortaya koyduğu rakamlar çarpıcı. Kulüp formasıyla çıktığı yalnızca 76 lig maçında 68 gole ulaşan oyuncu, dünya futbolunun en önde gelen golcüsü konumunu pekiştirdi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 15 gole ulaştı; bunların 12'sini ligde attı. Fransız futbolcu, hem Pichichi hem de Avrupa Altın Ayakkabı yarışında durdurulamaz bir görüntü sergiliyor.

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Noel öncesinde yeni bir tarihî başarı hedefi

Racing Santander engelini aşan Fransız millî futbolcu, şimdiden bir sonraki sınavına odaklandı. Real Madrid, kış arasından önce 20 Aralık'ta Deportivo La Coruna ile karşılaşacak. Bu maç, Mbappe'ye tarihî serisini uzatmak için yeni bir fırsat sunacak.

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Mbappe'nin golleri bu sezon La Liga'da belirleyici bir rol oynadı. Çıktığı 11 maçın yalnızca dördünde gol atamadı; bu maçlardaki rakipleri Espanyol, Real Betis, Atletico Madrid ve Villarreal'di.

Baskıyı sürdürüp önüne bakmak

Real Madrid'in bugünkü galibiyeti, lig lideri Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürmesi açısından kritik önem taşıyordu. Real Madrid, 27 puanla La Liga'da üçüncü sırada bulunuyor. İkinci sıradaki Atletico Madrid'in bir, lider Barcelona'nın ise üç puan gerisinde.

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Real Madrid şimdi çarşamba günü AEK Athens ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına odaklanacak. Ardından, yaklaşan millî takım arasından önceki son maçında cumartesi günü Valencia deplasmanına çıkacak.