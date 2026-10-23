Go Ahead Eagles, cuma akşamı Telstar'ı 3-2 mağlup etti. İki gol atan Søren Tengstedt maçın yıldızı olurken, yeni bir sezonun ilk beş iç saha maçının tamamında gol atan ilk oyuncu olarak kulüp tarihine geçti. Deventer ekibi böylece PEC Zwolle karşısındaki ağır 4-1'lik yenilginin rövanşını aldı.

Fırtınalı Deventer'de Go Ahead'in gol perdesini açması yalnızca yedi dakika sürdü. Oskar Sivertsen, ceza sahasının kenarındaki Tengstedt'e pas verdi. Danimarkalı oyuncu da topu soğukkanlılıkla yakın köşeden ağlara gönderdi. Bu, onun sezonun ligdeki yedinci golüydü.

Tengstedt açılış golüyle önemli bir kulüp rekoruna imza attı. Daha önce hiçbir Go Ahead oyuncusu, bir sezonun ilk beş iç saha maçının tamamında gol atamamıştı. 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Willem II, ADO Den Haag, FC Groningen ve Sparta Rotterdam karşısında da fileleri havalandırmıştı.

İkinci golüne de yaklaşan Tengstedt'in uzaktan şutunu Telstar kalecisi Ronald Koeman junior kurtardı. Ancak 33. dakikada Mathis Suray uzaklardan gelen ortayı kafayla kaleye doğru yönlendirdi. Doğru yerde bulunan Tengstedt, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 2-0.

Ligdeki sekizinci golüyle Tengstedt, Eredivisie gol krallığı listesindeki liderliğini pekiştirdi. Son otuz yılda Go Ahead formasıyla ilk on lig haftasında en az yedi gol atan tek diğer oyuncu Oliver Edvardsen'ddi. Telstar ilk yarıda oyundan silinmedi ancak ev sahibi ekip fırsatlarını çok daha etkili değerlendirdi.

Telstar, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra maça döndü. Kaleci Haug, 48. dakikada Brouwer'in şutunu kurtardı ancak dönen topa Tyrone Owusu hızlı tepki verdi: 2-1. Böylece orta saha oyuncusu, Co Stout'un 1977'deki başarısından bu yana üst üste üç lig maçında gol atan ilk Telstar oyuncusu oldu.

Farkı bire indiren gol, Telstar'ın uzun süreli bir baskı kurmasını sağlamadı. Go Ahead'de oyuna sonradan giren Thibo Baeten'in şutu kaleyi kıl payı yandan kaçırdı. Baeten kısa süre sonra Tengstedt'e üçüncü gol fırsatını hazırladı ancak Koeman kalesinden iyi çıkarak Danimarkalı oyuncunun hat-trick yapmasını önledi.

67. dakikada, oyuna sonradan giren Evert Linthorst'un kornerden gelen topu kafayla ağlara göndermesiyle skor 3-1 oldu. Bu, orta saha oyuncusunun Ajax'a karşı gol attığı 17 Ağustos 2025'ten bu yana ilk golüydü. Uzatma dakikalarında Patrick Brouwer'in serbest vuruşunda topa dokunarak Telstar adına skoru 3-2'ye getiren Sem Valk, maça yeniden heyecan kattı. Telstar kalan son iki dakikada beraberlik golünü bulamadı.

Go Ahead, VriendenLoterij Eredivisie'de sekizinci sıraya yükselirken Telstar averajla 17. sıraya geriledi.