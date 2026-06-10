"Dünyaya hükmetmeyeceğiz"... Infantino'dan Somalili Arta'nın krizi üzerine ilk yorum

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesinde vize krizi, heyetlerin girişiyle ilgili bazı durumlar ve Somalili hakem Omar Artan'ın ABD'ye girişine ilişkin yorumda bulundu.

Artan, terör ve ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle ABD'ye girişine izin verilmeyince büyük bir tartışma yarattı ve ülkesine geri döndü.

FIFA ise beyaz bayrağı çekerek Somalili hakemin turnuvadan kesin olarak men edildiğini açıkladı.

Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçı öncesinde Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Somali hakemine olanlar üzücü, ancak FIFA her şeyi kontrol edemez" dedi ve Uluslararası Federasyon'un her zaman çözüm bulmaya çalıştığını, ancak her dosyaya müdahale etme yetkisi olmadığını vurguladı.

"Çabalıyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz ve çözümler arıyoruz, ancak biz dünyanın hükümdarları değiliz, hükümetleri veya polis güçlerini kontrol edemeyiz, biz bir spor kuruluşuyuz" diye ekledi.

Vize meselesinin son haftalarda İran ve bilet meseleleriyle birlikte sıkça gündeme gelen konular arasında yer aldığını belirten Infantino, bu meselelerin sakin bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Infantino, bu konuların ele alınmasında aceleci davranılmaması çağrısında bulunarak, "Bazen sakinleşip rahatlamak en iyisidir. Her şey üzerinde çalışıyoruz ve her şeyi çözmeye çalışıyoruz, ancak aceleyle bağırmak her zaman çözüme ulaşmaya yardımcı olmaz" dedi.

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Bu bağlamda, taraftarları öven Infantino, Dünya Kupası'nda stadyumlara 6,5 ila 7 milyon taraftarın geleceğini, ayrıca dünya çapındaki taraftar bölgelerinde milyonlarca kişinin daha olacağını vurgulayarak, "Dünya Kupası'nı yaratan taraftarlardır" dedi.

Infantino, konuşmasının sonunda turnuvanın halklar arasında birliği yaymayı amaçlayan küresel bir etkinlik olduğunu vurguladı.