Ahli ve Mısır Milli Takımı'nın yıldızı Ahmed Sayed Zizo, bugün pazartesi sabaha karşı Mısır'ı vuran depremin ardından duygusal bir mesaj paylaştı.

Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, pazartesi sabaha karşı Mısır'ı Richter ölçeğine göre 5,6 büyüklüğünde bir deprem sarstı.

Astronomi Araştırmaları Enstitüsü, açıklamasında depremin sabah saat üçte meydana geldiğini, 10 kilometre derinlikte olduğunu ve merkez üssünün Süveyş'in 38 kilometre kuzeyinde bulunduğunu bildirdi.

Zizo, Instagram hesabından şunları söyledi: "Birkaç saniyelik korku, dünyanın içindeki her şeyle birlikte insanların gözünde küçülmesine, ve herkesin sonunda Rabbimizden başka sığınak olmadığını hatırlamasına yetti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hayat, onu küskünlük, haksızlık ve öfke içinde yaşayacak kadar uzun değil; dünyanın bizi hepimizin gideceği o günden alıkoyacağı kadar da uzun değil."

Zizo ekledi: "Çalış, çabala ve hayal kur, ama dünyanı inşa ederken ahiretini de inşa etmeyi unutma; ne bir tövbeyi, ne yapabileceğin bir iyiliği, ne de geri verebileceğin bir hakkı erteleme."

Şöyle sürdürdü: "Belki de Rabbimiz bize böyle anları sadece korkalım diye değil, uyanıp kendimizi gözden geçirelim ve ikinci bir fırsatın var olmasının başlı başına bir nimet olduğunu anlayalım diye gönderiyor."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Allah'ım, bizi rahmetinle koru ve bizi bağışla, sonumuzu hayreyle ve bizi ancak bizden razı olduğun halde al."