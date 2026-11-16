İspanya stoperi Aymeric Laporte, takımının pazar günü Madrid'de İngiltere'ye 3-2 yenildiği UEFA Uluslar Ligi maçının ardından takım arkadaşlarını kendi eksiklerini gözden geçirmeye çağırdı. Metropolitano'daki yenilgi, son Avrupa ve dünya şampiyonunun Mart 2024'ten bu yana normal sürede sürdürdüğü 43 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

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Defanstan dürüst öz eleştiri çağrısı

Laporte, ev sahibi İspanya'nın topa sahipken fazla temkinli davrandığını düşündü. İspanya'nın, 2025 Uluslar Ligi finalinde Portekiz'e penaltı atışlarıyla yenilmesi bir kenara bırakıldığında, normal sürede mağlubiyet yaşamadığı olağanüstü serisi sonunda sona erdi. Bu yaz Atlanta'da Arjantin'e karşı kaybettikleri Dünya Kupası yarı finalinde kendilerine pahalıya mal olan temkinli yaklaşımdan ders çıkaran Thomas Tuchel'in takımı, ilk düdükten itibaren durmaksızın hücum etti. Jude Bellingham'dan ilham alan İngiltere, bir saat boyunca pasif kalan İspanya'ya üstünlük kurdu.

Stoper, topun ileri taşınmasındaki temkinli yaklaşımdan yakındı

İlk bölümde yakaladığı birkaç fırsatı değerlendiremeyen İngiltere, ilk yarının bitimine az kala öne geçti. Kaptan Harry Kane, Pau Cubarsi'nin faulünün ardından kazanılan penaltıyı gole çevirerek millî takımdaki 93. golünü attı. Ezri Konsa, 53. dakikada Declan Rice'ın kullandığı köşe vuruşunu kafayla ağlara gönderdi. Dört dakika sonra Arsenal savunmacısı Ben White, baştan sona etkili bir atağı çaprazdan yaptığı sert vuruşla tamamlayarak skoru 3-0'a getirdi.

Son düdüğün ardından UEFA ile konuşan Laporte, takımının alışılmışın dışındaki çekingen performansını şöyle değerlendirdi: “Bu, biraz analiz yapmamız ve biraz öz eleştiride bulunmamız gereken bir an. Yenilgisiz geçen onca maçın ardından yeniden başlamak gerekiyor. İngiltere'den bahsetmektense kendimize bakmayı tercih ederim çünkü uzun serimiz boyunca topla daha fazla risk aldığımız bir oyun anlayışı benimsedik. Bu bizim için işe yaradı ama bu gece bunu yeterince yaptığımızı düşünmüyorum. Futbol açısından dünyanın sonu değil. Tur atladık ve sadece yeniden başlamamız gerekiyor.”

Son bölümdeki kırmızı kart geri dönüşü başlattı

İngiltere, 65. dakikada ev sahibine maça dönme fırsatı verdi. Jarell Quansah topu ayağında kaybetti, Elliot Anderson ise Lamine Yamal'ı çektiği için doğrudan kırmızı kart gördü. Mikel Oyarzabal, bunun sonucunda kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Yamal'ın ateşlediği İspanya, 75. dakikada farkı bire indirdi. Kanat oyuncusunun ortasında oyuna sonradan giren Nico Williams'ın vuruşunda top sol direğe çarpıp ağlara gitti.

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Trafford'un kurtarışları grup liderini belirledi

Ev sahibinin son bölümdeki yoğun baskısına rağmen İngiltere kalecisi James Trafford, son 15 dakikada yaptığı bir dizi olağanüstü kurtarış ve müdahaleyle 3-2'lik galibiyeti koruyarak ilk 11'de tercih edilmesinin hakkını verdi. Tuchel yönetimindeki en iyi performansını sergileyen İngiltere, mart ayında oynanacak Uluslar Ligi çeyrek finallerine grup lideri olarak yükselirken İspanya grubu ikinci sırada tamamlayarak tur atladı. İspanya, gelecek baharda iki ayaklı eleme eşleşmeleri başladığında yeniden ivme kazanmayı hedefleyecek.