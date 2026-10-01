Cristiano Ronaldo'nun dün çarşamba günü Portekiz Milli Takımı kampından aniden ayrılması, Portekiz basınında manşetlerdeki yerini korumaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Portekiz kampına gerginlik hâkim; üstelik milli takım bu akşam perşembe günü UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü hafta maçında Danimarka ile karşılaşacak.

Kriz, Ronaldo'nun UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz Milli Takımı'nın (2-1) kazanmasıyla sona eren geçen Norveç maçı boyunca yedek kulübesinde oturmasıyla başladı; bu durum Suudi Al-Nassr kaptanının rahatsızlığına yol açtı.

Cristiano Ronaldo, Norveç maçının ardından antrenmanlara çıkmayı reddetti, ancak Jesus ile bir görüşme yaptı ve ikili arasında işlerin yatıştığı görülüyordu. Fakat Jesus'un Danimarka maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, hiçbir oyuncunun ya da futboldaki başka bir kişinin düşüncelerini değiştiremeyeceğini vurgulaması üzerine, Don Portekiz kampını terk ederek Madrid'e doğru yola çıktı.

Portekiz'in "Record" gazetesi ise bugün perşembe öğleden sonra, meselenin ülkenin en üst siyasi kademelerine ulaştığını bildirdi.

Gazete, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'nun, Cristiano Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından Jorge Jesus ile bir görüşme ayarlamak için Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile temasa geçtiğini ekledi.

Gazete, Montenegro'nun, Portekiz Milli Takımı teknik direktörüyle arasındaki iyi ilişki nedeniyle Jesus ile konuşmak istediğine dikkat çekti.

Aynı bağlamda "SIC" kanalı, Portekiz Başbakanı'nın Ronaldo ile de görüştüğünü aktardı.



