Messi veya Ronaldo'dan daha zengin bir futbolcu var mı? Neymar'a ne dersiniz? GOAL inceliyor...

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, on yıldan fazla bir süredir Avrupa'daki futbol ortamına hükmediyor. Paris Saint-Germain ve Manchester United'da istihdam ediliyorlar ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde her iki oyuncu da dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alıyor.

Forbes'a göre, Lionel Messi geçen yıl vergi öncesi brüt kazançta 130 milyon dolar ile en yüksek ücretli sporcuydu. Ezeli rakibi Ronaldo, Messi ve 121,2 milyon dolar kazanan NBA süperstarı LeBron James'in ardından 115 milyon dolar'la üçüncü sırada yer alıyor.

Bu arada, Messi'nin PSG takım arkadaşı Neymar, 95 milyon dolar'a yakın kazancıyla listede dördüncü sırada bulunuyor.

Peki Messi gezegendeki en zengin futbolcu mu? GOAL araştırıyor..

Dünyanın en zengin futbolcusu kim?

Messi, Ronaldo ve Neymar en çok kazananlar olabilirler ama net değerleri dünyanın en zengin futbolcusunun çok altında. Tahmini değeri 20 milyar dolar olan Brunei Prensi'nin oğlu Faiq Bolkiah, kendi liginde ve gezegendeki en zengin futbolcu.

Faik Bolkiah

Brunei Millî Takımı'nın kaptanı dünyanın en zengin ailelerinden birine ait. Babası Jefri Bolkiah, Brunei Prensi ve amcası Hassanal, ülkenin sultanı veya hükümdarı.

24 yaşındaki oyuncu, gelişim yıllarını Southampton, Chelsea ve Leicester City akademilerinde geçirdi. Ancak Premier Lig formalarıyla üst düzey kadrolarda kendisine yer bulamayınca 2020'de Portekiz'de Maritimo'ya transfer oldu.

Orada bir yıl geçirdikten sonra Tayland'da Chonburi'ye transfer oldu. Tayland liginde 14 maçta forma giydi ve 4 asisti var.

Bolkiah, millî takımı için altı kez forma giydi ve bir gol kaydetti.

Mathieu Flamini

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu, sporda en iyisi sayılmayabilir, ancak bir girişimci olarak son derece iyi iş çıkardı.

Levulinik asit ve türevlerinin lider üreticisi olan GF Biochemicals'ın kurucu ortağı. Merkezi İtalya'da ve Hollanda'da bir şirketi var. Şirketteki ortağı Pasquale Granata.

Flamini'nin net serveti 10 milyar dolar'ın üzerinde.

Cristiano Ronaldo

Portekizli sadece oyunun bir efsanesi değil, aynı zamanda bir iş adamı. Nike, ZTE, KFC, Samsung ve diğer birçok çok uluslu marka ile sponsorluk anlaşmaları bulunmakta.

'CR7', lüks giyim ve aksesuar serisine sahip olan bir marka. Ayrıca CR7 Pestana adında etkileyici bir otel zincirine sahip. Ronaldo'nun net varlığı 500 milyon dolar'a yakın.

Lionel Messi

Messi, PSG ile Ronaldo'nun Manchester United'da kazandığından daha fazla kazanıyor olabilir, ancak Arjantinli net değer endeksinde profesyonel rakibinin gerisinde kalıyor.

Ronaldo gibi onun da kendi giyim markası, 2019'da Barselona'da açtığı 'Messi' mağazası var. Messi aynı zamanda 2017'de yaklaşık 26 milyon sterlin yatırım yaptığı birinci sınıf bir marka olan MiM otel zincirinin de sahibi.

Oyuncunun ayrıca Adidas ile ömür boyu sözleşmesi var ve Pepsi, MasterCard ve Budweiser gibi başka markaları da destekliyor.

Arjantinli süperstarın net serveti yaklaşık 400 milyon dolar.

David Beckham

İngiliz millî futbolcu bir süre önce spordan emekli olmuş olabilir, ancak küresel bir süperstar olmaya devam ediyor. MLS ekibi Inter Miami'nin ortağı ve birkaç isim vermek gerekirse H&M, Adidas, Diageo ve L'Oreal'ın marka elçisi olmaya devam ediyor.

The Sun'a göre Beckham, 2016 ve 2017 yılları boyunca şirketi DB Ventures Limited'den yaklaşık 29 milyon sterlin temettü kazandı. Bu da o dönemde günde yaklaşık 40 bin sterlin kazandığı anlamına geliyor.

Belgeler Beckham'a, daha önce 2016'da 10,2 milyon sterlin temettü alan şirketi DB Ventures Limited'den 2017'de 18,75 milyon sterlin temettü ödendiğini gösterdi.

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Oyuncunun net varlığının yaklaşık 400 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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