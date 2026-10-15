Çarpıcı bir istatistik, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin dört büyük kulübü Hilal, Nassr, Ahli ve İttihad'ın yalnızca 5 yıl içinde 1 milyar eurodan fazla kayba uğradığını ortaya koydu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya liglerindeki kulüplerin oyuncu alımı ve ardından yeniden satışı ya da piyasa değerlerindeki düşüş bağlamında yaşadığı mali kayıpları ortaya koyan yeni bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma son beş yılı, daha net bir ifadeyle 2022 yılı yaz transfer dönemini kapsıyor; bu dönem, Suudi Arabistan Ligi'nin dünya futbolunun yıldızlarıyla anlaşarak yaşadığı devrimden bir yıl önceye denk geliyor.

Bu araştırmaya göre, dünya genelinde mali açıdan en büyük kaybı yaşayan kulübün Hilal olduğu ortaya çıktı. Hilal, son 5 yılda gerçekleştirdiği transferlerin toplamından 502 milyon euro kaybetti.

Bu kayıplar iki bölüme ayrılıyor. Birincisi, oyuncuların alım bedeli ile sonrasındaki satış bedeli arasındaki fark olan 315 milyon euro.

İkincisi ise 187 milyon euro; bu da mevcut oyuncularının bugünkü piyasa değerleri ile transferleri için ödenen rakam karşılaştırıldığında ortaya çıkan kayıp.

İlginç olan ise, Suudi Arabistan Ligi'nin dört büyük kulübünün bu listenin ilk 6 sırasında yer alması. Nassr 229 milyon euro kayıpla üçüncü, İttihad 175 milyon euro ile beşinci, Ahli ise 134 milyon euro kayıpla altıncı sırada bulunuyor.

Böylece Suudi Arabistan'ın büyük kulüpleri, oyuncularla yapılan anlaşmaların bedeli ile sonrasındaki satışları ya da şu andaki piyasa değerlerindeki düşüş karşılaştırıldığında, son 5 yılda 1 milyar 40 milyon euro kaybetmiş oldu.

İlk 6 sırada iki İngiliz kulübünün yer aldığını da belirtmek gerek. Manchester United, 405 milyon euro kayıpla Hilal'in ardından ikinci sırada bulunurken, Tottenham 188 milyon euro kayıpla dördüncü oldu.