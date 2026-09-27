15 yaşındaki Faslı Maissa Baha, Logroño United'ın filelerini havalandırarak Barcelona kulübünün tarihine geçti ve kulüp tarihinde gol atan en genç oyuncu olarak Lamine Yamal, Vicky López, Ansu Fati ve Bojan gibi önemli isimleri geride bıraktı.

Barcelona oyuncusu ve Ballon d'Or adaylarından biri olan Polonyalı Ewa Pajor, takımın Şampiyonlar Ligi serüveni başlamadan önce düzenlenen basın toplantısında Baha'da olağanüstü bir potansiyel gördüğünü söyledi. Onu ilk kez izlediğinde ne kadar hayran kaldığını itiraf eden Pajor, genç yaşına ve daha fazla çalışıp gelişmeye ihtiyaç duymasına rağmen dünyanın en iyi 9 numaralı forveti olabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Baha'nın yeteneğine duyulan hayranlık yalnızca Pajor'la sınırlı değildi. Genç oyuncu, milli takımla bir turnuvada mücadele ederken Barcelona gençlik futbolu programının koordinatörü Jordi Ventura'nın da dikkatini çekmiş, bunun üzerine kulüp onunla anlaşmak için elinden gelen tüm çabayı göstermeye karar vermişti.

Baha, Barcelona'nın gelecek vaat eden yeteneklerinden biri olarak konumunu güçlendiren bir dizi özelliğe sahip. Bunların başında 174 santimetrelik boyu geliyor; buna ek olarak güç, hız ve gol içgüdüsü de dikkat çekiyor. Bu unsurlar erken yaşta ortaya çıktı ve beklenen bir profesyonel kariyerin temelini oluşturdu.

Tarihi golünü attıktan sonra Baha, Barcelona'nın yıldız oyuncularının yanında antrenman yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve şöyle konuştu: "Dünyanın en iyi oyuncularıyla antrenman yapmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek büyük bir onur. İlk on birde yer aldığım ve ilk golümü attığım için çok mutlu ve gururluyum."

Genç oyuncu, kulüpte görev yapanlara, gençlik takımları ve A takımındaki takım arkadaşlarına, ayrıca ailesine ve erkek kardeşine teşekkür ederek, bu tarihi ana ulaşana kadar kariyeri boyunca kendisine verdikleri desteğin önemine dikkat çekti.