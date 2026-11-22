Jose Mourinho, kritik kurtarışlarıyla Real Madrid’in Celta Vigo karşısında 2-1’lik geri dönüş galibiyetine katkı sağlayan ve kısa süre önce sözleşmesini yenileyen Thibaut Courtois’yı dünyanın en iyi kalecisi ilan etti. Portekizli teknik direktör, yedek kaleci Andriy Lunin’in durumuna da anlayış göstererek bunu 1970’lerin Portekiz futbolundan ünlü bir anekdotla karşılaştırdı.

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Courtois’nın kurtarışları Madrid’in geri dönüşüne zemin hazırladı

Thibaut Courtois, Jude Bellingham ve Carlos Espi’nin golleriyle Celta Vigo karşısında gelen 2-1’lik geri dönüş galibiyetinden önce yaptığı iki kritik kurtarışla Real Madrid’in maça tutunmasını sağladı. Pablo Duran’ın 6. dakikadaki açılış golünün ve Kylian Mbappe’nin ilk yarıda kaçırdığı penaltının ardından Courtois, yarım saatlik bölüm geride kalırken Williot’un şutunu iyi bir kurtarışla çıkararak Celta’nın farkı ikiye yükseltmesini önledi.

Belçikalı millî kaleci, 65. dakikada Duran’ın uzak mesafeden şutunu da yerden yaptığı kritik bir kurtarışla engelledi. Yalnızca 60 saniye sonra Bellingham beraberlik golünü attı. Espi ise 85. dakikada galibiyet golünü kaydederek Madrid’e üst üste dokuzuncu galibiyetini getirdi.

Mourinho, Courtois’yı dünyanın en iyisi ilan etti

Santiago Bernabeu’daki maç sonu basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, kısa süre önce Real Madrid ile sözleşmesini uzatan Courtois’ya övgüler yağdırdı. Mourinho, kalecilerin hücum oyuncularına kıyasla hak ettikleri bireysel takdiri nadiren gördüğünü savundu.

“Onu, şimdi olduğu kaleciye dönüşmeye yeni başlarken gördünüz,” dedi Mourinho. “Ona dışarıdan baktınız; şimdi de sözleşmesini yeni uzatmış hâliyle dünyanın en iyi kalecisi olarak görüyorsunuz. Sanırım Ballon d’Or kazanan tek kaleci Lev Yashin. Bir kalecinin Ballon d’Or kazanmadığı futbol tarihinin durumu bu. İnsanlar hücum oyuncularına daha fazla değer veriyor. Ama onun dünyanın en iyi kalecisi olduğundan hiç şüphem yok. Birkaç yıldır en iyisi o.”

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Lunin’in durumunu 1970’lerin Portekiz futbolundan bir hikâyeyle anlattı

Courtois’nın performansını överken yedek kaleci Andriy Lunin’in yaşadığı hayal kırıklığını da kabul eden Mourinho, Ukraynalı oyuncuyu maçın galibiyet golünü atan Espi gibi daha fazla süre almayı hak eden kadro oyuncuları arasında saydı. Lunin’in Courtois’nın arkasında kalışını anlatmak için Portekiz futbol tarihinden bir anekdot paylaştı.

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“Ama Lunin’i de gerçekten çok beğeniyorum,” diye açıkladı Mourinho. “O da Espi ile aynı gruba konabilecek bir başka isim. Daha fazla oynamayı hak ediyor. Ama durum bu. 70’lerde Portekiz’de çok ünlü bir teknik direktör, bir kaleciye bir keresinde ‘Sen Avrupa’nın en iyi kalecisisin’ demiş. Kaleci de ‘Öyleyse neden oynamıyorum?’ diye sormuş. Teknik direktör, ‘Çünkü diğeri dünyanın en iyisi’ yanıtını vermiş. Lunin’in durumu da biraz böyle.”

Şampiyonlar Ligi sınavı öncesinde Courtois’nın rolü kritik

Mourinho, birkaç oyuncunun millî takım görevinden geç dönmesinin ardından takımının maçın başında konsantrasyon eksikliği yaşadığını kabul etti. Madrid’in maçı hücum ağırlıklı, dengesiz bir kadroyla bitirdiği gecede Courtois’nın kaledeki güvenilirliği vazgeçilmezdi.

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Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşırken ve Vinicius Junior’ın ilk 11’e döneceği kesinleşmişken Mourinho, Real Madrid’in evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek için yine Courtois’nın liderliğine güvenecek.