Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi 5-1 yenmesinin ardından Jose Mourinho, Jude Bellingham'ı dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak nitelendirdi. Santiago Bernabeu'da konuşan teknik direktör, Bellingham'ın Ballon d'Or'da göz ardı edilmesini de eleştirdi ve orta saha oyuncusunun oyuna girmesinin o gece Real Madrid'in hücumunu nasıl tamamen değiştirdiğini anlattı.

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Mourinho'dan PSV galibiyetinin ardından ‘olağanüstü’ Bellingham'a övgü

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında PSV'yi 5-1 yenmesinin ardından Mourinho, Bellingham'ı dünyanın en iyi orta saha oyuncusu ilan etti. Santiago Bernabeu'daki basın toplantısında konuşan Real Madrid teknik direktörü, maçın gidişatını değiştiren isim olarak Bellingham'ı gösterdi.

Bellingham, son dönemdeki gelişiminde Mourinho'nun payı olduğunu söyleyerek ona övgüde bulunmuştu . Ancak teknik direktör, övgüyü oyuncusuna ve takım arkadaşlarına yöneltti. Mourinho, PSV karşısında farkı Bellingham'ın kendi hırsı ve kalitesinin yarattığını vurguladı.

Bellingham için ‘dünyanın en iyisi’ değerlendirmesi

Mourinho, Bellingham'ın futboldaki yerini değerlendirirken sözünü sakınmadı ve orta saha oyuncusunun Ballon d'Or'da ilk 10'a girememesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Gelişiminin sebebinin ben olduğumu söylemesi nazikçe ama ben böyle düşünmüyorum,” diyen Mourinho, kulübün resmi internet sitesinde şu ifadeleri kullandı: “Jude'un bugün geldiği noktadan asıl sorumlu olanın kendisi ve takım arkadaşları olduğuna inanıyorum. Ben biraz yardım etmeye çalışıyorum. O, her şeye sahip, kesinlikle olağanüstü bir oyuncu.

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Taktik esnekliği ve doğal liderliği öne çıkıyor

Mourinho, PSV karşısındaki doğrudan etkisinin ötesinde Bellingham'ın ender görülen taktik uyum yeteneğine dikkat çekti. Fizik gücünü, tekniğini ve oyun anlayışını öven teknik direktör, Bellingham'ın 10 numara veya 8 numara olarak, ayrıca tek ya da iki ön liberoyla birlikte oynayabildiğini belirtti.

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“Fizik gücü, tekniği, taktik oyun anlayışı ve hırsı var,” diye ekledi Mourinho. “Bugün, elbette tek başına değil, maçın gidişatını değiştirdi. Bana göre hiç şüphesiz dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Üstelik 10 numara, 8 numara olarak, iki ön liberoyla ya da tek ön liberoyla oynayabiliyor... Bu yüzden Ballon d'Or konuşulduğunda ilk 10'da yer almamasının kabul edilemez olduğunu söyledim. Kesinlikle olağanüstü bir oyuncu.

“Kendinden beklentileri çok yüksek olduğu için doğal bir lider. Bunu her gün antrenman ve oyun tarzında görüyorsunuz. İşler yolunda gitmediğinde hayal kırıklığını gizleyemiyor ama bununla çok çalışarak mücadele ediyor. Takımı harekete geçiren liderliğiyle mücadele ediyor.”

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Ligada sıradaki rakip Alaves

Avrupa'da beş gol attığı maçın ardından Real Madrid şimdi yeniden lig mücadelesine odaklanıyor. Mourinho'nun takımı cumartesi günü ligde Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Bellingham'ın oyuna etkisinin zirvede olduğu ve hücuma yön verdiği bu dönemde Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı ivmeyi hafta sonuna taşımayı hedefleyecek.