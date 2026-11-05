Bayern Münih kulübü bu sabah, perşembe günü, yeni dönemde 2026 yılının en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülüne layık görülen İngiliz forveti Harry Kane'in sözleşmesini resmen uzattığını açıkladı. Kane'in sözleşmesi Haziran 2029'a kadar sürecek ve böylece geleceğine dair spekülasyonlar da son bulmuş oldu.

Kane'in önceki sözleşmesi mevcut sezonun sonunda bitiyordu; geçtiğimiz yıllarda İngiliz forvetin ismi, aralarında Barcelona ve Real Madrid'in de bulunduğu bir dizi büyük Avrupa kulübünün ilgisiyle anılmıştı.

Bayern Münih'e katıldığından bu yana Kane, iki Almanya Ligi şampiyonluğu, bir Almanya Kupası ve ayrıca iki Almanya Süper Kupası kazandı.

İngiliz forvet, Bayern Münih ile yerel ve kıtasal düzeyde 161 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 156 gol kaydetti.

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

Kane, kulübünün sitesine yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Bayern'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Kulübü ve Münih şehrini seviyorum, harika bir takımımız ve Vincent Kompany gibi müthiş bir teknik direktörümüz var. Bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve ailem de burada çok mutlu. Kalmak istiyordum, gelecek için çok heyecanlıyım ve bu büyük kulüple kupa kazanmaya devam etmek istiyorum."

Bayern Münih başkanı Herbert Hainer de İngiliz forveti överek şunları söyledi: "Bayern'in tarihinin çok özel bir parçası haline geldi. Harry Kane, futboldaki tüm beklentileri aştı ve çağımızın en önde gelen spor figürlerinden biri olarak taraftarların kalbinde gerçekten özel bir yer edindi."