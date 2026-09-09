Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi macerasının açılışında Camp Nou'da Barcelona karşısında aldığı 5-1'lik onur kırıcı mağlubiyetin ardından ne bahaneler aradı ne de bu ağır sonucun arkasına saklandı.

Hollandalı teknik direktör, iki takım arasındaki uçurumu itiraf ettiği samimi açıklamalar yaptı ve Barcelona'da gördüğünün şu an dünyanın en iyisi olduğunu vurguladı.

Van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Oynayış tarzlarını izlediyseniz, Barcelona'nın şu an dünyanın en iyi takımı olduğunu anlarsınız."

Takımının yalnızca savunma yapmaya gelmediğini, ancak Barça'nın erken golünün her şeyi değiştirdiğini belirten Van Bronckhorst şöyle ekledi: "Fırsatlarımız oldu, gol atmaya çalıştık, ancak bu kalitede bir takım karşısında yapılan hatalar çok pahalıya mal oluyor."

Mağlubiyetin acılığına rağmen Feyenoord teknik direktörü, bunu oyuncuları için değerli bir derse dönüştürmekte ısrar etti ve şunları söyledi: "Geliştirilmesi gereken çok şey var. Seviye olarak aramızda büyük fark olsa da, rakipten çok şey öğrenebilirsiniz."

Van Bronckhorst, bu sezonun Avrupa şampiyonluğu için Barcelona'yı favori göstermekte tereddüt etmedi ve şunu vurguladı: "Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek güçte."

Maç, forma giydiği kulübe geri dönen Van Bronckhorst için özel bir anlam taşıyordu. Şöyle konuştu: "Maça odaklanmıştım, selamlaştığım bazı kişileri tanıdım. Bu kulüpte çok güzel anılarım var."

Ayrıca, sonuca rağmen Feyenoord'un performansını öven teknik direktör Hansi Flick'e teşekkür etti: "Flick'in bizden etkilendiğini, güçlü bir baskı yaptığımızı ve yalnızca savunmayla yetinmediğimizi söylemesi çok hoştu."

Van Bronckhorst sözlerini, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal için sıra dışı bir övgüyle noktaladı: "Bu yaşta her şeyi başardı. Taraftarlar ona hayran, Ballon d'Or'u kazanabilir. Onu Messi ve Ronaldinho gibi görüyorum."