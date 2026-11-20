Eski İngiltere yıldızı Paul Ince, GOAL'e Declan Rice'ın Roy Keane ve Bryan Robson'ı andıran bir oyuncuya dönüştüğünü söyledi. Arsenal ile Premier League şampiyonluğu yaşayan Rice, dünyanın en iyi üç orta saha oyuncusundan biri olarak görülüyor. Bu sıralamanın zirvesinde eski Manchester City yıldızı Rodri yer alırken, sahanın her alanında etkili olan İngiltere'nin kilit oyuncusu da dünya elitleri arasına girdi.

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Arsenal'e rekor kıran transfer

Genç yaşta Chelsea tarafından serbest bırakılan Rice'ın West Ham altyapısından çıkışını gören pek az kişi bunun gerçekleşeceğini tahmin edebilirdi. O dönemde sahadaki rolü henüz netleşmemişti ve stoperde düzenli olarak forma giyiyordu .

Sonunda orta sahanın gerisindeki bir role yerleşti ve potansiyelini bu bölgede tam anlamıyla ortaya koydu. Rice, kaptanlığını yaptığı West Ham ile 2023'te Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Birkaç hafta sonra, bir süredir yükselen değeriyle Arsenal'e 105 milyon sterlin (138 milyon dolar) karşılığında rekor kıran transferini tamamladı ve tarihin en pahalı Britanyalı futbolcusu oldu .

Arsenal'de oyunu değişti

Kuzey Londra'da gelişimini sürdüren 27 yaşındaki sempatik oyuncu, artık hem kulübünde hem de millî takımda topu kazanıp hızla başkalarına aktarmakla yetinen bir altı numaradan çok, hücuma da katılan bir sekiz numara.

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Millî takımdan arkadaşı Rice'ın Ballon d'Or adayı olabileceği konuşuluyor . Millî takımdan arkadaşı Harry Kane'in 2026'da bu ödülü kazandığını gördü . Geçen sezon Arsenal ile lig şampiyonluğu yaşayan Rice'ın oynadığı her takım için değeri açıkça görülüyor.

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Dünya futbolunun en komple orta saha oyuncularından biri olarak görülen Rice, en iyilerle aynı seviyede olduğunu söyleyebilir. Bu da bir dönem Manchester United ve İngiltere'de yıldızlaşan, sahanın iki yönünde de oynayan efsane isimlerle karşılaştırılmasına yol açtı.

Dünyanın en iyilerinden biri

Manchester United ve İngiltere'de aynı rolde oynayan Ince, GOAL'e, freebets.com iş birliği kapsamında yaptığı açıklamada, Rice'ın dünyanın en iyi üç orta saha oyuncusundan biri olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Rodri dünyanın en iyi orta saha oyuncusu.

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“Jude Bellingham'ı orta saha oyuncusu olarak mı sınıflandırırız? Bilmiyorum, muhtemelen on numara. Bellingham'ın hiç şüphesiz dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Ama en iyi orta saha oyuncusu Rodri.

“Declan Rice ise dürüst olmak gerekirse inanılmazdı. İşin ilginç yanı, bir bakıma benim yaptığımın aynısını yaptı. West Ham'dan ayrılıp daha büyük bir kulübe gitti. Ben de elbette farklı koşullarda aynısını yapmıştım. West Ham'dan Manchester United'a 1 milyon sterline gittim, o ise Arsenal'e 105 milyon sterline gitti. Yani ufak bir fark var!

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“Bence o, oyunun her yönünde etkili bir orta saha oyuncusu. Gerçekten öyle düşünüyorum. Her özelliğe sahip. Sahanın her yerine yetişebiliyor, gol atabiliyor; her yönüyle etkili. Günümüzde böyle orta saha oyuncularına pek rastlanmıyor. Bence yaptıklarını yapabilen çok az oyuncudan biri. Ceza sahasından ceza sahasına gidiyor, savunma yapıyor, ileri çıkıyor.

“Onun yaptıklarını yapan başka birini pek tanımıyorum. Roy Keane ve Bryan Robson gibi sahanın bir ucundan diğerine gidip geliyor. Bunu yapıyor ve başka kimse yapmıyor. Elliot Anderson, City'de bunu yapmıyor. Dolayısıyla dünyanın en iyi oyuncularından birinden söz ediyorsanız, benim için hiç şüphesiz Rice onlardan biri.”

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Geleceğin Ballon d'Or kazananı mı?

Rice artık kariyerinin en verimli döneminde olmalı. Yıllar içinde kendisinden en iyi verimi nasıl alacağını bilecek kadar deneyim kazandı. Arsenal ve İngiltere bundan yararlanmaya devam ediyor.

Bir gün Rodri'nin seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı ve Dünya Kupası şampiyonu İspanyol oyuncu gibi Ballon d'Or kazananları arasına girip giremeyeceği henüz belli değil. Ancak kariyerinin gidişatı, zirveye ulaşmaya devam ettiğini gösteriyor.