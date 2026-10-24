Ivan Toney, Al-Ahli'nin Al-Khaleej'i 4-1 mağlup ettiği maçta cuma akşamı dikkat çekici bir penaltı golüne imza attı. 30 yaşındaki forvet, attığı iki golle teknik direktör Marino Pusic'in takımına önemli katkı sağladı. Ancak özellikle son saniyelerde kullandığı sıra dışı penaltı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Brentford'un eski forveti, Suudi Arabistan'da bu sezon müthiş bir form yakaladı ve dokuz lig maçında 13 gol attı. İngiliz oyuncu, Al-Khaleej karşısında gol perdesini açtıktan sonra maçın son anlarında penaltı noktasından skoru belirledi.

Toney, yıllardır kendine özgü penaltı kullanma biçimiyle tanınıyor. Forvet normalde koşusu boyunca top yerine sürekli kaleciye baktığı, "bakmadan vuruş" olarak adlandırılan bir teknik kullanıyor. Ancak cuma akşamı tamamen farklı bir yol seçti.

Kendine özgü kısa koşusundan vazgeçmeyen Toney, hakemin düdüğünden neredeyse hemen sonra şut çekerek kaleci Marwan Al-Haidari'yi şaşırttı. İki adım geri çekildikten sonra aniden topa doğru koşup sert bir vuruşla topu sol alt köşeye gönderdi. Al-Haidari ise şaşkınlık içinde kalesinin ortasında kaldı.

Sıra dışı penaltı sosyal medyada çok konuşuldu. Bir taraftar, "Ivan Toney'den şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf penaltı tekniği" diye yazarken bir başkası, "Kaleci muhtemelen Toney'nin penaltıyı nasıl kullanacağını bildiğinden tamamen emindi, sonra da bu oldu..." yorumunu yaptı.

Suudi Arabistan'daki yayın yönetimi, çok hızlı kullanılan penaltının bir bölümünü kaçırdı. Bir kullanıcı, "Ivan Toney, kameramanı bile şaşırtan bir penaltı tekniğiyle" dedi. Bir başkası ise, "Dünya futbolunda gördüğümüz en iyi penaltıcılar arasında anılmayı hak ediyor. Tekniği bu dünyadan değil" ifadelerini kullandı.

Bu sıra dışı penaltı, Thomas Frank'in geçmişteki sözlerini de hatırlattı. Dönemin Brentford teknik direktörü, Toney'nin kulüp adına 22. penaltısını gole çevirdiği ve Fulham'ı 3-2 yendikleri maçın ardından 2023'te onu "dünyanın en iyi penaltıcısı" olarak nitelendirmişti. Frank o dönemde Sky Sports'a, "Bunun birkaç nedeni var: stratejisi, bu konuda antrenman yapması ve muazzam sakinliği" demişti.

Jamie Carragher da o dönemde Frank'e katılmış ve eski Liverpool savunmacısına göre kaleciler İngiliz oyuncunun penaltısını kurtarabileceklerine pek inanmadıkları için Toney'nin penaltı tekniğini "özel" olarak nitelendirmişti.

Penaltının görüntülerini aşağıdan izleyin: