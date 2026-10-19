Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappe, Fransız "Onze Mondial" dergisinin okuyucularının oylarıyla verdiği "Onze d'Or" ödülüne layık görüldü. Mbappe, oyların yüzde 48,2'sini toplayarak, yüzde 11,9 ile ikinci olan Portekizli Joao Neves'in, yüzde 10,8 ile üçüncü sıradaki Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'nın ve yüzde 9,7 ile İspanyol Lamine Yamal'ın önüne geçti.

Ödülü aldıktan sonra dergiye verdiği röportajda profesyonel kariyerinin duraklarından bahseden Mbappe, en üst seviyedeki futbolda on yılı aşkın bir süreye yayılan tecrübesini hatırlayarak başarıya bakışına ve maruz kaldığı eleştirilere değindi; özgüveninin nedenlerini de anlattı. En çok gurur duyduğu şeyin goller veya kupalar değil, oyundan sürekli keyif alması olduğunu vurguladı.

Diego Maradona, Zinedine Zidane ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerin yanında ödülü kazananlar listesine adını yazdıran Real Madrid forveti şunları söyledi: "Taraftarları mutlu etmek için de oynadığımızı düşünüyorum. Herkesten daha fazla keyif alabildiğini bilmek her zaman tatmin edicidir."

Kariyerini şu ana kadar değerlendirmesi istendiğinde Mbappe, kariyerine 10 üzerinden 10 verdi; tecrübenin değerinin yalnızca başarılara bağlı olmadığını, zor anları da kapsadığını belirtti.

Şöyle ekledi: "10 veriyorum; çünkü kariyer tüm detaylarıyla, hem iyi hem de kötü anlarıyla yaşanır. İlk aklıma gelen şey attığım goller veya kazandığım kupalar değil, bu on ya da on bir yıl boyunca hiç sıkılmamış olmam. Yaşadıklarımı sıradan bir şeymiş gibi ele almadım, aksine her zaman tüm detaylarıyla yaşadım."

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Bazıları seni neden sevmiyor?

Mbappe, yıllar içinde eleştirilerle başa çıkma şeklinin nasıl değiştiğinden bahsetti; kariyerinin başında eleştirilerden daha fazla etkilendiğini, ardından kendisine yönelik tepkilerin farklılığını anlama becerisi kazandığını belirtti.

Şunları söyledi: "Daha genç olduğunda, neden seni sevmeyen insanlar olduğunu ve onların seni sevmesini sağlayacak şeyler neden yapmadığını sorgularsın. Bunu pek anlamazsın ve olaya farklı bir açıdan bakabilmek için yeterince uzaklaşamazsın."

Devam etti: "Şimdi ise bu bakış açısına sahip oldum ve bazı insanların olayları analiz etmeye çalışmadığını, sadece bu şekilde davrandığını anlıyorum. Önemli olan değerlerine sadık olmaktır; yolculuk boyunca hatalar yaparsın, hepsinden kaçınamazsın ve başarısızlık ihtimalini kabullenmen gerekir."

Mbappe, kusursuz oyuncu imajına alaycı bir dille yanıt verdi

Fransız forvet, bazılarının kendisini hiç hata yapmayan biri olarak çizebileceği imajı da reddetti; bu fikre yanıt verirken mizahtan yararlandı ve medyadaki görünümünün kişiliğinin gerçeğini mutlaka yansıtmadığını vurguladı.

Alaycı bir dille şöyle söyledi: "Benim kusursuz olduğumu düşünenler televizyon izlemiyor." Ardından ekledi: "Hatalı olabileceğimi defalarca kanıtladım ve bu beni rahatsız etmiyor. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."

Mbappe, seyircinin yalnızca ekrandaki görünümü üzerinden gerçek kişiliğini tanıyamayacağını açıkladı ve şöyle ekledi: "Televizyon aracılığıyla kimse seni gerçekten tanıyamaz ve bu yüzden bazı analizler bazen gerçeklikten tamamen uzak oluyor."

Mbappe neden dünyanın en iyisi olduğunda ısrar ediyor?

Real Madrid'in yıldızı, dünyanın en iyi oyuncusu olduğuna dair son açıklamalarının yol açtığı tepkilere değindi; özgüveninin zihniyetine ve başarı elde etme arzusuna bağlı olduğunu, yalnızca tartışma yaratma girişimi olmadığını açıkladı.

Mbappe şunları söyledi: "Ülkemin tarihini ve kültürünü biliyorum, bu yüzden bu türden açıklamaların neye yol açabileceğini de biliyorum. Bunu söylüyorsam, buna inandığım ve beni motive ettiği içindir."

Şöyle ekledi: "Büyük şeyler başarmak için, başkalarının senden daha iyi performans sergileyebileceğini düşünerek rekabete giremezsin. Bu, kendini sınırlandırdığın ve önüne bir engel koyduğun anlamına gelir. Benim zihniyetim bu."

Hep istediğim hayatı yaşadım

Mutlu olup olmadığı sorulduğunda Mbappe açık bir şekilde yanıt verdi; profesyonel kariyerinin ona dayattığı zorluklara ve değişimlere rağmen, çocukluğundan beri gördüğü hayali yaşadığını ifade etti.

Şunları söyledi: "Elbette, ben mutlu bir adamım. Hep istediğim hayatı yaşadım. Her zaman futbolcu olmak istedim ve elbette bu, koşullara uyum sağlamayı gerektiriyor; beklenmedik olaylar da oluyor, ama ben hayalimi gerçekleştirdim. Bundan daha fazla ne isteyebilirsin ki?"

Devam etti: "Hayatta, sahip olduklarınla mutlu olmalısın ve ben sahip olduklarımdan çok memnunum. Umarım bunu koruyabilirim."

Sözlerinin sonunda Mbappe, çocukken futbola bakışını hatırladı; profesyonel tecrübesinin oyuna dair anlayışını değiştirdiğini, ancak başından beri onu oyuna bağlayan en önemli unsuru, yani oynamaktan keyif almayı korumaya özen gösterdiğini açıkladı.

Şöyle dedi: "Elbette çocukken sahip olduğum bakış açısına artık sahip değilim ve neyse ki öyle; çünkü onu korusaydım fazlasıyla saf biri olurdum."

Ancak vazgeçmediği şeyin "oyunun verdiği neşe ve tutku" olduğunu vurguladı ve futbol dünyasındaki zorlukların ve olumsuz yönlerin bu hissi kendisinden koparmayı başaramadığını belirtti.