Paris Saint-Germain'in teknik direktörü İspanyol Luis Enrique, takımı Fransa Ligi'nin dokuzuncu haftasında cuma akşamı oynanan maçta Le Havre'ı 5-1 yenmeye taşıyan Faslı Ashraf Hakimi'nin üç gol atıp iki gole asist yaparak sergilediği olağanüstü performansı övdü.

Enrique, maçın ardından yaptığı açıklamalarda Hakimi'nin takımın liderlerinden biri olduğunu belirterek, onun potansiyelini, hücum bölgelerinde hareket etme ve gol üretme kabiliyetini çok iyi tanıdığını vurguladı ve şunları ekledi: "O forvete daha yakın bir oyuncu, top bizdeyken ileri bölgelerde oynuyor, topu kaybettiğimizde ise herkes savunmacı oluyor. O dünyanın en iyi sağ beki."

Paris Saint-Germain'in çalıştırıcısı, Hakimi'de en çok beğendiği şeyin tek maçta 3 gol atması değil, yüksek seviyesini koruması ve takıma yardım etmeye her zaman hazır olması olduğunu açıkladı; bunun da Paris ekibi için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Hakimi ise, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini yapmasına rağmen Le Havre karşılaşmasını kariyerinin en iyi maçı olarak görmeyi reddetti; bunun harika bir akşam olduğunu, ancak duygularını daha çok etkileyen ve heyecanlandıran başka maçlar da oynadığını belirtti.

Faslı yıldız, sezona çok iyi bir başlangıç yaptığını, takıma katkısının yalnızca gol atmakla sınırlı olmadığını, rollerinin maçların ihtiyaçlarına göre çeşitlendiğini ekledi; seviyesinden memnun olduğunu ve aynı seviyede performans sergilemeyi sürdürmek istediğini dile getirdi.

Hakimi, geçen sezon maruz kaldığı sakatlıktan tamamen iyileştiğini doğruladı; mükemmel bir fiziksel durumda hissettiğini ve yola devam etmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca hücum rolünden söz ederek, bu mevkide oynamaya küçük yaşlarından beri alışkın olduğunu, ancak aynı zamanda bir bek olarak görevinin kendisinden savunma güvencelerini de sağlamasını gerektirdiğinin farkında olduğunu açıkladı.

Faslı oyuncu, bazı temel elemanların sakatlıklar nedeniyle yokluğunun fazladan çaba göstermeyi yalnızca kendisine yüklemediğini, aksine tüm oyunculardan daha fazlasını talep ettiğini vurguladı; Paris Saint-Germain'in bütünlüklü bir takım olduğunu ve sorumluluğun ortak olduğunu belirtti.