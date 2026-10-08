Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise'nin piyasa değeri, oyuncu istatistikleri konusunda uzmanlaşmış "Transfermarkt" sitesinin son güncellemesinde yükselmeye devam etti; değeri 10 milyon euro artarak 180 milyona ulaştı ve böylece Fransız oyuncu piyasa değeri açısından dünya genelinde dördüncü sıraya yerleşti.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile Manchester City'nin forveti Erling Haaland, her biri 220 milyon euro değerle listenin zirvesini paylaştı; Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe ise 200 milyonla üçüncü sırada yer aldı.

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Buna karşılık, Real Madrid'in kanat oyuncusu Vinicius Junior'ın değeri 10 milyon euro düşerek 130 milyona geriledi ve listede onuncu sırada yer aldı; kendisinin 2024 ile 2025 yılları arasında 200 milyon euroya ulaşmış olduğu belirtiliyor.

Listede ayrıca Real Madrid'den Jude Bellingham ve Barcelona'dan Pedri de yer aldı; listede Paris Saint-Germain'den 3 oyuncu da bulunuyor.

Dünyanın en değerli 10 oyuncusu listesi:

Lamine Yamal (Barcelona): 220 milyon euro Erling Haaland (Manchester City): 220 milyon euro Kylian Mbappe (Real Madrid): 200 milyon euro Michael Olise (Bayern Münih): 180 milyon euro (+10 milyon) Jude Bellingham (Real Madrid): 160 milyon euro Pedri (Barcelona): 150 milyon euro Joao Neves (Paris Saint-Germain): 140 milyon euro Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain): 140 milyon euro Vitinha (Paris Saint-Germain): 140 milyon euro Vinicius Junior (Real Madrid): 130 milyon euro (-10 milyon)

Bu yeni yükseliş, Olise'nin değerinde bir yıl içinde yaşanan büyük sıçramayı yansıtıyor; nitekim Ekim 2025'te değeri 130 milyon euroydu.

Bu durum, Alman Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü kazandığı, ardından bir Dünya Kupası edisyonunda yedi asistle Pelé'nin asist rekorunu kırdığı bir sezonun ardından geldi; ayrıca 26 Ekim'de Londra'da verilecek Ballon d'Or ödülünün adayları arasında da yer alıyor.



