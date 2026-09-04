Amerikan iş ve finans dünyası dergisi "Forbes"ın en güncel sıralamasında Barcelona'nın önünde yalnızca 9,5 milyar dolarlık değeriyle Real Madrid yer alıyor.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre, listenin zirvesinde Kraliyet kulübü bulunurken Barcelona'nın değeri 7,5 milyar dolar; ancak "Spotify Camp Nou"nun kullanıma açılması henüz yolun yarısında.

"Spotify Camp Nou"nun 104.600 taraftar kapasitesine ulaşması beklenirken Barcelona'nın marka değeri yükselmeye devam ediyor.

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2025-26 sezonunda elde ettiği ve 1,1 milyar euroya yaklaşan, 2024-25 sezonundaki 994 milyonu aşan rekor gelirlerin kesin rakamını pazartesi günü açıklayacak olan Barcelona, "Forbes" sıralamasının yeni güncellemesine göre dünyanın en değerli ikinci futbol kulübü olduğunu duyurdu.

7,5 milyar dolarlık değeriyle Katalan kulübü, üçüncü sıradan ikinci sıraya yükselerek 7,2 milyar dolar değerindeki Manchester United'ı geride bıraktı.

Şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki "Forbes" sıralamasında 2025-26 sezonunun değil, 2024-25 sezonunun sonundaki rakamları esas alıyor. "Spotify Camp Nou"nun kapasitesi bu sezon 22 Kasım 2024'ten itibaren 45.401 koltuktan, 15 Mart ile Barcelona'nın Katalan sahasındaki son maç tarihi olan 17 Mayıs arasında 62.652 koltuğa yükselmişti.

Dünyanın en değerli on kulübü listesini, 6,2 milyar dolarlık değeriyle Liverpool ve 5,8 milyar değerindeki Paris Saint-Germain ilk beşi tamamlayarak, ardından Bayern Münih "5,7 milyar", Manchester City "5,5 milyar", Arsenal "5,4 milyar", Chelsea "4,2 milyar" ve Tottenham "3 milyar" tamamlıyor.

Barça maddi anlamda yükselişte

"Mundo Deportivo"ya göre, Real Madrid ile yapılan kıyaslama, "Spotify Camp Nou"nun tamamlanarak kapasitesinin 104.600 koltuğa ulaşacağı yaklaşık bir buçuk yıl sonraki gerçek tablodan hâlâ oldukça uzak.

"Santiago Bernabéu" stadı ise yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki yıldır 83.186 koltuk kapasitesiyle ve VIP bölgelerinden de yararlanılarak tam kapasite hizmet veriyor.

Katalan projesi tamamlandığında stat, 9.400 VIP koltuğunu barındıracak; bu da Barça'nın mali değerinin artmasına katkı sağlayacak devasa bir gelir kaynağı olacak.

Tüm spor kulüplerinin dünya genelindeki sıralamasında ise Barcelona on beşinci sırada yer alıyor.

Listenin zirvesinde 13 milyar dolarlık değeriyle Amerikan futbol ligi "NFL"den Dallas Cowboys bulunuyor, onu 11 milyar dolar değerindeki Amerikan basketbol ligi "NBA"den Golden State Warriors izliyor. Ardından Los Angeles Rams "10,5 milyar", New York Giants "10,1 milyar", Los Angeles Lakers "10 milyar" ve New York Knicks "9,75 milyar" geliyor. Real Madrid ise 9,5 milyar dolarlık değeriyle dünya genelinde yedinci sırada yer alıyor.

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