Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, Suudi Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz kampından ayrılmasının ardından özel uçağıyla Danimarka'dan İspanya'ya yaptığı yolculuktan bahsetti.

Ronaldo, bugün çarşamba günü, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'ndan Portekiz Futbol Federasyonu'na ait bir araçla ayrıldı; bu sırada Francisco Conceição hariç tüm takım arkadaşları sahada yerini almaya başlamıştı.

Bu sürpriz adım, Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un düzenlediği ve Ronaldo'nun durumu hakkında konuştuğu, onun Danimarka maçına başlamayacağını ve bir oyuncu için teknik kararlarını değiştirmeyeceğini söylediği basın toplantısının ardından geldi.

"Marca" gazetesi, Ronaldo'nun özel uçağıyla yaptığı yolculuğun dünyada en çok takip edilen yolculuk haline geldiğini belirtti.

Özel uçağın İspanya saatiyle 19.30'dan sonra (Kahire ve Mekke saatiyle 20.30) Madrid'den kalktığını açıklayan gazete, yolculuğun Flight Radar 24 sitesinde en çok aranan ve takip edilen uçuş haline geldiğine dikkat çekti.

Şöyle devam etti: "7500'den fazla kişi, Ronaldo'nun Bombardier Global Express XRS model uçağının küresel konumlandırma sistemini (GPS) dakika dakika takip etti."

Cristiano Ronaldo'nun, Danimarka ile Portekiz arasındaki Uluslar Ligi maçı öncesinde antrenman yapmadan Kopenhag'daki Parken'den ayrılmasının ardından planları netti: özel uçağına binmek ve Madrid'e seyahat etmek.

Uçağının Danimarka'nın başkentine İspanya saatiyle 22.20'de inmesi beklenirken, Madrid'e dönüş yolculuğu yaklaşık 23.15'te başlayacak; Don'un İspanya'ya inişi ise sabah 02.00'den sonra (Kahire ve Mekke saatiyle 03.00) gerçekleşecek.