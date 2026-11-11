Brezilyalı savunmacı Gabriel Magalhaes, milli takım için sağlam bir savunma temeli oluşturmanın önemini vurguladı. Arsenal yıldızı, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde yeni bir liderlik rolü üstlenirken kulübündeki gol yemeden maç tamamlama performansını Brezilya'da da tekrarlamayı hedefliyor.

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Magalhaes, Brezilya için Arsenal gibi sağlam bir savunma hedefliyor

Arsenal'in stoperi Gabriel Magalhaes, Brezilya Millî Takımı için net bir yol haritası çizdi. Savunmada rakibe geçit vermemenin maç kazanmanın anahtarı olduğunu vurguladı. Bu sezon kulübüyle çıktığı ilk on Premier League maçının yedisinde gol yemeyen savunmacı, aynı direnci teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki millî takıma da taşımak istiyor.

Brezilya'nın yaklaşan hazırlık maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Magalhaes, Japonya ve Singapur karşılaşmaları öncesi gereken takım zihniyetine dikkat çekti.

Magalhaes, “Kulüpte bunu, kadromuzun kalitesini çok konuşuyoruz. Gol yemezsek maçları kazanmaya daha yakın oluruz. Millî takımda da bunu çok konuşuyoruz. Gol yememek önemli,” dedi.

Takımın deneyimli isimlerinden biri olarak yeni oyunculara yol gösteriyor

Alisson, Danilo, Neymar ve Casemiro gibi deneyimli isimlerin ayrılmasının ardından millî takımdaki liderlik yapısı değişirken Magalhaes, Marquinhos ile birlikte takımın önemli dayanaklarından biri hâline geldi. Ancelotti'nin Arthur Dias, Jonathan Jesus, Vitor Reis ve Jair Cunha'yı ilk kez kadroya çağırmasıyla Magalhaes, yeni nesle rehberlik etmeye hazır.

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Magalhaes, “Yeni oyuncuları mümkün olan en iyi şekilde karşılamak ve deneyimlerimizi onlara aktarmak önemli,” diye açıkladı.

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“Dünyanın en prestijli formasını giydiklerini biliyoruz. Bu yüzden onlara, büyük bir sorumluluk taşırken her anın tadını çıkarabilecekleri rahatlığı da aktarmaya çalışıyoruz. Sahada kim olursa olsun Brezilya Millî Takımı için her şeyini vermeli.”

Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığından ders çıkarıp 2030'a hazırlanıyor

Brezilya'yı temsil ettiği Dünya Kupası'nda Norveç'e karşı yaşanan acı elemenin ardından deneyimlerini değerlendiren Magalhaes, takımın bu derslerden yararlanarak gelecek için kazanan bir zihniyet oluşturmaya çalıştığını söyledi.

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“Bu benim için bir hayal ve hâlâ öyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda oynamanın hayalini kuruyorum. İnanılmaz bir deneyimdi. İstediğimiz gibi bitmedi ama hayal sürüyor,” dedi.

“Çıkarılacak çok ders var. Millî takımda, bir sonraki Dünya Kupası'na hazır olmak için neleri düzeltmemiz ve her gün neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklandık ve en önemli şey kazanmak.”

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Singapur'daki hazırlık maçları için son hazırlıklar

Kadronun deneyimli isimlerinden Magalhaes, Brezilya'nın cumartesi günü Japonya, salı günü ise Singapur ile Singapur Ulusal Stadyumu'nda oynayacağı maçlar öncesinde millî takım yılını güçlü bir şekilde tamamlamaya odaklanmış durumda.

Üst düzey oyunculara ve deneyimli bir teknik ekibe sahip olduklarını belirten savunmacı, Brezilya'nın Copa America gibi yaklaşan büyük turnuvalarda şampiyonluğu hedeflemek için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyor.

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Magalhaes sözlerini, “Kazanmak için her şeye sahibiz: üst düzey oyunculara ve üst düzey bir teknik direktöre. Bu yüzden şimdi sıkı çalışma zamanı. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama iyi hazırlanmalı, her maçı kazanmalı ve Copa America'ya hazır olmalıyız,” diyerek tamamladı.