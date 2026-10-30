Çin tecrübesinin tam ortasından konuşan José Antonio Camacho, Fransız yıldızın Çin'in merhum lideri Mao Zedong hakkındaki alaycı yorumunun krize dönüşmesinin ardından Kylian Mbappé ve Real Madrid'e sert bir dille uyarıda bulundu: "Orada bu imkansız."

2011 ile 2013 yılları arasında Çin Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli İspanyol teknik adam, COPE radyosunun ünlü "El Partidazo de COPE" programındaki konuşmasında, Pekin ile Real Madrid ve La Liga yıldızı arasında tırmanan tartışmayı analiz ederek Çinli yetkililerle nasıl bir ilişki yürüttüğünün perde arkasını anlattı.

Daha önce Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nı çalıştırmış olan Murcialı Camacho, yasaklı konuların yer aldığı resmi bir liste almamış olmasına rağmen, başta Çin Spor Bakanı olmak üzere üst düzey yetkililerle düzenli toplantılar yaptığını ve devletin felsefesini kendisine açıkça anlattıklarını belirtti.

Camacho şaşırtıcı açıklamalarında şunları söyledi: "Size her zaman onların kurallarına, çalışma tarzlarına ve yaptıkları her şeye uyum sağlamanız gerektiğini söylüyorlar. Kendilerini her konuda dünyanın efendileri sanıyorlar ve bu kolay bir şey değil."

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Şöyle devam etti: "Mantıken, onlara çoğu zaman evet, uyum sağlamaya çalışıyorum diyordum; ama onların da şunu anlaması gerekiyor: Çin Milli Takımı başka Çinli oyunculara karşı değil, başka milli takımlara karşı oynuyor. Dolayısıyla biraz da onların uyum sağlaması gerekiyor. Bu konuları tam olarak anlamıyorlar."

Avukatların tavsiyesi ve ilişkilerin kesilmesi

Camacho analizle yetinmedi; Real Madrid ve Mbappé'ye krizi yönetmeleri için doğrudan ve pratik bir tavsiyede bulunarak, Çin tarafının gerginliği tırmandırmakta tereddüt etmediğini vurgulayıp ikisini de derhal yetkin avukatlardan destek almaya çağırdı.

Şunları ekledi: "İlişkileri anında kesiyorlar ve siz de FIFA, UEFA ya da ilgili başka bir merciyle muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Ben orada teknik direktörken, futbola çok büyük yatırımlar yaptılar, her şeyin olağanüstü hızlı ilerlemesini istiyorlardı. Bıktıklarında ise her şeyi bırakıyorlar."

Camacho'nun açıklamaları, Mbappé'nin alaycı bir paylaşıma yazdığı yorumda Mao Zedong'u "diktatör" olarak nitelendirerek Pekin'in öfkesini çekmesinin ardından tartışmanın sürdüğü bir dönemde geldi. Fransız yıldız bu gelişmenin ardından resmi bir özür yayımlayarak şunları söyledi: "Yorumum talihsizdi ve şimdi bunun pek çok kişiyi incittiğinin farkındayım." Bu açıklama, La Liga ve Real Madrid'in Asya pazarındaki devasa pazarlama çıkarlarını tehdit eden bir krizi kontrol altına alma çabası olarak değerlendirildi.