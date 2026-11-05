Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi’ndeki deplasman galibiyetinin ardından Jude Bellingham’ı övdü.

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İngiliz futbolcu, AEK Atina deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyette skoru geçici olarak 1-1'e getiren golü attı: Marc Cucurella'nın ortasını topuk vuruşuyla ağlara gönderdi. Golü ve etkili performansıyla Bellingham, teknik direktör Mourinho'dan özel övgü aldı. Portekizli çalıştırıcı, İspanyol spor gazetesi Marca'nın aktardığına göre, "O eşsiz, olağanüstü bir oyuncu" dedi.

Mourinho övgülerini sürdürdü: "Dünyada onun gibi bir orta saha oyuncusu yok. Çalışıyor, kaliteye sahip: mükemmel" dedi Real'in teknik direktörü. Yunanistan'daki galibiyeti getiren isim ise 92. dakikada topu uzak köşeye falsolu bir vuruşla göndererek skoru 3-2'ye taşıyan Fede Valverde oldu.

Bellingham, çalışma azmi sayesinde Madrid'de taraftarların gözde oyuncularından biri olarak görülüyor. Kulüp yönetiminin de eski Dortmundlu oyuncunun geçen sezonun son bölümünde ağrıları olmasına rağmen Real formasıyla sahaya çıkabilmek için planlanan omuz ameliyatını yaza ertelemesini büyük bir memnuniyetle karşıladığı belirtiliyor.

Teknik direktör Mourinho, Bellingham'a ne kadar değer verdiğini kısa süre önce de açıkça ortaya koymuştu. Bayern Münih'ten Harry Kane'in dünyanın en iyi oyuncusu olarak Ballon d'Or'u kazandığının açıklanmasının ardından Madrid ekibinin teknik direktörü diğer sıralamaları dikkatle inceledi ve şöyle dedi: "Ballon d'Or oylamasında beni özellikle Jude Bellingham'ın sıralaması biraz şaşırttı. 11. sırada yer aldı. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum." Böylece İngiliz oyuncuyu çok daha üst sıralarda görmeyi beklediği anlaşıldı.

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Bellingham, 2023'te 127 milyon euro bonservis bedeli karşılığında BVB'den Real'e transfer oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 resmi maçta Real adına beş gol ve dört asist kaydetti.