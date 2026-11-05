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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman galibiyetinin ardından Jude Bellingham'ı övdü.

İngiliz oyuncu, AEK Atina deplasmanında 3-2 kazanılan maçta skoru bir süreliğine 1-1'e getiren golü atmıştı: Marc Cucurella'nın içeri çevirdiği topu topuğuyla ağlara gönderdi. Golü ve güçlü performansıyla Bellingham, Mourinho'dan özel övgü aldı. İspanyol spor gazetesi Marca'nın aktardığına göre Portekizli teknik adam, "O eşsiz, olağanüstü bir oyuncu" dedi.

Mourinho övgülerini sürdürdü: "Dünyada onun gibi bir orta saha oyuncusu yok. Çalışıyor, kalitesi var: Mükemmel." Yunanistan'daki galibiyeti ise 92. dakikada topu uzak köşeye göndererek skoru 3-2'ye getiren Fede Valverde sağladı.

Bellingham, çalışma azmi sayesinde Madrid'de zaten taraftarların gözdesi olarak görülüyor. Kulüp yönetiminin de eski Dortmundlu oyuncunun, geçen sezonun son bölümünde ağrılarına rağmen Real Madrid formasıyla sahaya çıkabilmek için planlanan omuz ameliyatını yaz aylarına ertelemesini büyük bir memnuniyetle karşıladığı belirtiliyor.

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Teknik direktör Mourinho da kısa süre önce Bellingham'a ne kadar değer verdiğini ortaya koymuştu. Bayern Münihli Harry Kane'in dünyanın en iyi oyuncusu olarak Ballon d'Or'u kazandığının açıklanmasının ardından Real Madrid'in teknik direktörü diğer sıralamaları dikkatle inceledi ve şöyle dedi: "Ballon d'Or oylamasında beni özellikle Jude Bellingham'ın sıralamadaki yeri biraz şaşırttı. 11. sırada yer aldı. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum." Böylece İngiliz oyuncuyu çok daha üst sıralarda görmeyi beklediği anlaşıldı.

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Bellingham, 2023'te 127 milyon euro bonservis bedeliyle BVB'den Real Madrid'e transfer oldu. Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 15 resmi maçta beş gol ve dört asist kaydetti.