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Stephen Curry'nin Orlando Magic karşısındaki göz kamaştırıcı performansında yaptığı bir hareket, Warriors koçu Steve Kerr'i özellikle etkiledi.

Kerr, cumartesiyi pazara bağlayan gece oynanan NBA maçının ardından yıldız oyuncusunun kritik basketi için "Bu, imkânsız bir atıştı" dedi. Curry, bitime 25 saniye kala floater ile çengel atış karışımı bir atışı pota levhasından geçirerek Warriors'ı öne geçirdi; Warriors da uzatmaların ardından 126:119 galip geldi.

Kerr, Curry'ye övgülerini sürdürerek "O, eşsiz biri. Dünyada başka birinin bu atışı yapabileceğini sanmıyorum" dedi. Warriors'ın galibiyetine 41 sayıyla katkı veren 38 yaşındaki Curry, özel bir sıralamada LeBron James'i de kesin olarak geride bıraktı. Curry, 35. doğum gününden bu yana 16 NBA maçında en az 40 sayı kaydetti. James bunu 15 maçta başardı; onları 12 maçla bir başka NBA efsanesi Michael Jordan takip ediyor.

Curry, "Bunun ardında ne kadar emek olduğunu düşündüğümde inanılmaz gurur duyuyorum; özellikle de bazı sakatlıklardan sonra" dedi.