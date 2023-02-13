Ganalı futbolcudan henüz bir haber yok ve ülkesi, ondan gelecek iyi haberlere odaklandı.

Türkiye, üst üste yaşadığı deprem felaketleriyle büyük bir sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizdeki 10 ili etkileyen depremlerde, şu ana kadar 30 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaşanan deprem felaketlerinden en fazla etkilenen şehirler Kahramanmaraş ve Hatay oldu.

Tüm spor organizasyonlarından sporcuların etkilendiği büyük felaketlerden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da enkaz altında kalarak direkt olarak etkilendi.

Atsu, Rönesans Rezidans A1 Blokta neredeyse 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor ve onun bulunduğu rezidanslardan kimse çıkarılamıyor.

Arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, ancak şu ana kadar Atsu ve Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan beklenen iyi haber gelmedi.

Ne oldu?

Ganalı futbolcunun hala enkaz altında olması, ülkesi Gana'da da büyük bir üzüntüye sebep oluyor ve Gana'nın ödüllü müzisyeni Diana Antwi Hamilton, Atsu'dan iyi haberler bekliyor.

Atsu'nun bulunması için dua eden Hamilton, dua esnasında gözyaşlarına hakim olamadı ve ağladı.

GTV Breakfast Show'a röportaj veren müzisyen, Atsu'nun sağ bir şekilde enkazdan çıkarılması için dualar ediyor.

Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve oyuncunun menajeri Nana Sechre de enkazı altında olan Atsu için binanın başındaki bekleyişlerine devam ediyor.

Ganalı futbolcunun kardeşi ve menajerinin epey üzgün olduğu açık bir şekilde görünüyor.

Atsu'nun eşi ne dedi?

31 yaşındaki futbolcunun eşi, Atsu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşıyordu. En son çocuklarımla konuşmuştu. Cumartesi sabahıydı. Atsu'dan en son o gün haber aldım.

"Kulüp, onun bulunduğunu ve hayatta olduğunu söylemişti.

"Ancak, 11 saat sonra bu olay yalanlandı. Kulüpten gelen bu raporlar şoke edici.

"Çocuklarımız onun hala enkaz altında olduğunu radyodan öğrenmek zorunda kaldı.

"Her şey oldukça kafa karıştırıcı!"