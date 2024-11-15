Dünyaca ünlü bir sağ bek olması beklenirken Manchester City’ye veda eden ve futbolu bırakan genç yetenek, bir anda dünyanın en zenginlerinden oldu!

Reece Wabara, futbol kariyerini bırakarak kurduğu markasıyla 83 milyon sterlinlik bir servet elde etti ve Times’ın Genç Zenginler Listesi’ne girdi.

Eski Manchester City akademi oyuncusu Reece Wabara, bir zamanlar İngiltere futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Ancak futbol kariyerinde istediği başarıyı yakalayamayan Wabara, hayatında köklü bir değişiklik yaparak moda dünyasına adım attı ve bugün 83 milyon sterlinlik bir servetin sahibi oldu.

Reece Wabara, 2010/11 sezonunun son maçında Manchester City formasıyla sahaya çıkarak profesyonel kariyerine başlamıştı. Ipswich ve Oldham gibi kulüplere kiralık gönderilen Wabara, Liverpool’a karşı FA Cup’ta attığı unutulmaz golle dikkat çekmişti. Ancak Manchester City, 2014 yılında onunla yollarını ayırdı.

Wabara, futbol kariyerine devam ederken modaya olan ilgisini Maniere de Voir adlı markasını kurarak gerçeğe dönüştürdü. Bu süreçte Gymshark’ın kurucusu Lewis Morgan’dan ilham alan Wabara, tasarımlarıyla futbol çevresinden büyük destek gördü.

Tembellik itirafı

“Futbol kariyerimde çok tembeldim ve potansiyelimi tam olarak kullanamadım” diyen Wabara, futbolun zirvesine geri dönmenin ne kadar zor olduğunu vurguluyor. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Wigan formasıyla başarılı bir sezon geçirmesine rağmen işine olan ilgisinin futbol kariyerini olumsuz etkilediğini kabul ediyor.

Wabara, 25 yaşında futbolu tamamen bırakarak işine odaklandı ve bu kararı sayesinde kısa sürede büyük başarılar elde etti. Bugün Maniere de Voir, Londra’nın ünlü Oxford Caddesi’nde mağazası olan bir moda devi konumunda.

“Manchester City’deyken Aguero ve David Silva gibi oyuncuların günlük çalışma rutinlerinden çok şey öğrendim. Eğer bu disipline daha erken sahip olsaydım, futbol kariyerimde çok daha başarılı olabilirdim” diyen Wabara, elde ettiği başarılardan pişmanlık duymadığını ancak geçmişteki hatalarından ders çıkardığını ifade ediyor.

Reece Wabara, moda dünyasındaki başarısıyla Times’ın Genç Zenginler Listesi’ne girmeyi başardı. Ancak o, hala yolun başında olduğunu ve daha büyük hedeflere ulaşmak istediğini belirtiyor.