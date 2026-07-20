Dünya şampiyonunun tavsiyesi… Kookoria, Dünya Kupası final maçının oynandığı stadyumun zeminine bir madeni para gömüyor

Real Madrid kadrosuna yeni katılan İspanyol sol bek Mark Kokoria, 2010 yılında La Roja ile dünya şampiyonu olan Juan Cabdevía’nın isteğini, 2026 Dünya Kupası finali başlamadan önce yerine getirdi.

İspanya milli takımı, uzatmalara uzanan final maçında Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dün Pazar günü Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Fransız “Foot Mercato” ağı, Kukuria’nın, Arjantin maçı başlamadan birkaç dakika önce MetLife Stadyumu’nun zemine bir madeni para gömerek Cabdevía’nın isteğini yerine getirmesiyle İspanyol futbolundaki ünlü bir geleneği yeniden canlandırdığını bildirdi.

Haber kaynağı, 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ettiği maçta olduğu gibi, bu jestin La Roja için uğurlu bir işaret olduğunu da ekledi.

Real Madrid’in, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası macerasına başlamadan önce, Chelsea’den gelen Kokoria’yı kadrosuna kattığını resmen duyurduğu belirtildi.



