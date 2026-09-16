Bugün yayımlanan bir basın haberi, Paris Saint-Germain'in oyuncularından birinin 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanması için planını hazırladığını belirtti.

Paris Saint-Germain, bu yaz Barcelona'dan katılan Ferran Torres'e ek olarak dokuz oyuncuyla Ballon d'Or ödülü için yarışıyor.

Paris'ten adaylar listesinde şu isimler yer alıyor: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ve Ferran Torres.

"Foot Mercato" sitesi, Fransız kulübünün Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembélé üçlüsünü diğer oyuncuları arasında en şanslı isimler olarak gördüğünü aktardı.

Her birinin güçlü ve zayıf yönleri var. Fabián Ruiz, bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Dünya Kupası'nı kazanan tek oyuncu; ancak diğer oyunculara kıyasla daha az ilgi görmesinden ve yılın ilk üç ayında yaşadığı sakatlıktan dolayı zorlanıyor.

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Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü alan Kvaratskhelia ise, play-off rövanş maçından başlayarak tüm eleme maçlarında belirleyici oldu. Ancak sorun, Dünya Kupası'nda yer almamasında yatıyor.

Son olarak Dembélé, ödülün önceki sürümünü kazanan ve takımın gol kralı olan isim; buna rağmen istatistiksel açıdan performansı göz kamaştırıcı değildi ve bazı sakatlıklar yaşadı.

Paris'in yıldızları, Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane ve hatta Michael Olise'ye kadar güçlü oyunculardan oluşan çetin bir rekabetle karşı karşıya kalacak.

Paris Saint-Germain'in Ballon d'Or'u elinde tutma şansını artırmak için kulüp cesur bir karar aldı.

"Le Parisien" gazetesine göre, Paris kulübü seçeneklerini üç yerine yalnızca iki adayla sınırlandırmayı tercih etti. Bir karar verilmesi gerekiyordu ve bunun bedelini ödeyen isim Fabián Ruiz oldu.

Orta saha oyuncusu, performansı ve dolu dolu geçmişi onu layık bir aday yapmasına rağmen genel bir takdir eksikliği yaşıyor; ayrıca iki takım arkadaşının aksine istatistiklere dayanan bir oyuncu değil.

Şu andan bu yıl Londra'da düzenlenecek törenin tarihi olan 26 Ekim'e kadar Paris Saint-Germain, en büyük umutları olarak gördüğü Dembélé ve Kvara'yı öne çıkaracak.

Destek kampanyasının gidişatına, her adayın performansına ve hatta kamuoyu anketlerine bağlı olarak, Parisliler seçeneklerini iyileştirip tek bir adayı tercih edebilir.

Hatta önümüzdeki pazar günü Marsilya'ya karşı oynanacak maç, yönetimin kararını büyük ölçüde etkileyebilir.

Tüm kulüpler böyle çalışır. Örneğin Real Madrid, Bellingham yerine Mbappé'yi tercih etti; Barcelona, Rodri yerine Yamal'ı seçti; Bayern Münih ise Olise yerine Kane'i tercih etti.

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