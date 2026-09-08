Dünya şampiyonu ve Paris muamması gündemde: France Football'un kriterleri kâğıt üzerinde mi kaldı?

Fransız "France Football" dergisi her yıl karşımıza çıkarak Ballon d'Or ödülüne aday isimleri açıklıyor ve son yılların alışılmış tablosunda olduğu gibi, isimler açıklanır açıklanmaz tartışmalar patlak veriyor.

Futbol dünyasının bu prestijli ödülünün ne kadar şeffaf olduğu ve adayların seçiminde açıklanan kriterlerin ne ölçüde uygulandığı konusunda her zaman soru işaretleri gündeme geliyor.

Fransız derginin yönetmelikleri güncelleme ve adil, objektif bir çerçeve kazandırma çabalarına rağmen, 2026 listesi tartışmaları alevlendirdi ve şu soruyu gündeme getirdi: Açıklanan kriterler bir şey, sahadaki somut gerçeklik ise tamamen başka bir şey mi?

"France Football"un açıkladığı kriterler: Kâğıt üzerinde mi kalıyor?

"France Football"un Ballon d'Or oylamasını sonuçlandırmak için benimsediği resmî kriterlere göre, değerlendirme üç temel ve belirleyici ölçüte dayanıyor:

Bireysel performans ve belirleyici etki: Oyuncunun bireysel katkısının, gol ve asist rakamlarının büyük maçlardaki payının ölçülmesi.

Takım performansı ve şampiyonluklar: Oyuncunun kulübünü ya da millî takımını sezon boyunca resmî kupa ve şampiyonluklara taşımadaki başarı düzeyi.

Fair play ve sportmenlik: Fair play kurallarına saygı ve sahada ile saha dışında sportmenlik ruhunu yansıtma.

Ancak bu üç maddeyi 2026'nın açıklanan listesine uyguladığımızda, hayret uyandıran çarpıcı bir farklılık ve çelişki keşfediyoruz; bu da seçim mantığını rakamlar ve gerçekler karşısında bir bilmeceye dönüştürüyor.

Oyarzabal ve Torres: Barcelona'nın şöhreti dünya şampiyonunun gol kralını yendiğinde

Bu yılki Ballon d'Or adayları listesi, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin "büyük haksızlık" olarak nitelendirdiği bir tabloya sahne oldu.

Real Sociedad kaptanı Mikel Oyarzabal'ın listede yer almaması ve eski Barcelona, şu anki Paris Saint-Germain oyuncusu Ferran Torres'in listede bulunması İspanya'da büyük bir tartışmaya, hatta bir öfke dalgasına yol açtı.

Oyarzabal her açıdan olağanüstü bir sezon geçirdi; Sociedad'ın temel dayanağıydı ve takımını Atletico Madrid karşısında İspanya Kral Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Geçen sezon Sociedad ile 40 maçta 18 gol atıp 4 asist yaptı; üstelik takım yalnızca La Liga ve Kral Kupası'nda mücadele etti.

Oyarzabal sezonunu en önemli imzayla taçlandırdı: İspanya millî takımını 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun kürsüsüne taşıdı; öyle ki 5 golle Mundial'de "La Roja"nın en golcü ismiydi ve tüm maçlarda ilk on birde yer aldı.

Tüm bu rakamlara ve üstün bireysel performansına rağmen Oyarzabal, 30 oyuncudan oluşan listede kendine yer bulamadı.

Öte yandan Ferran Torres'in listede yer aldığını görüyoruz. Buradaki çelişki şu ki, Torres İspanya millî takımında doğrudan Oyarzabal'ın yerine giren isimdi ve Arjantin karşısındaki final maçında bir gol atarak La Roja'ya şampiyonluğu getirdi.

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Kulüp düzeyinde ise Torres, Barcelona ile tüm kupalarda 49 maça çıktı, 21 gol atıp 3 asist yaptı ve Barça ile La Liga şampiyonluğunu kazandı.

Kriterler gerçekten uygulanıyorsa ve Torres, onu listeye seçenlerin görüşüne göre hak ediyorsa, o hâlde Oyarzabal neden listeye dâhil edilmedi?

Burada bir başka soru öne çıkıyor: Medya aurası oyuncuların seçiminde rol oynayıp aralarındaki karşılaştırmayı belirliyor mu? Zira Torres, Paris Saint-Germain'e transfer olmadan önce Barcelona'da oynadı ve bu onu büyük bir medya ışığı altına yerleştirdi; Oyarzabal ise, kitlesel elit kulüplerin gürültüsünden uzak, Real Sociedad formasına olan bağlılığının bedelini ödüyor.





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Barcola ve Mane: Ballon d'Or listesindeki bir başka bilmece

Tartışma yalnızca İspanya ikilisiyle sınırlı kalmadı; Fransız basını, eski Paris Saint-Germain, şu anki Liverpool oyuncusu Bradley Barcola'nın listede yer almamasını kınadı.

Bradley Barcola, Paris Saint-Germain ile dikkat çeken bir parlama yolculuğunun ve Liverpool'a yaptığı gürültü koparan transferin ardından, kupalara ve büyük galibiyetlere etkili ve belirleyici katkılar sunmasına rağmen listeden dışlandı.

Barcola geçen sezon Paris ile 49 maçta 13 gol atıp 7 asist yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının korunması olan en büyük başarıya katkı sağladı.

Ayrıca Fransa millî takımında Dünya Kupası'nda önemli bir unsur oldu; 3 gol atıp bir asist yaptı.

Paris oyuncusu Désiré Doué de, sicili muhteşem olmasına rağmen listede yer almadı: Paris ile 41 maçın 28'inde ilk on bir, 13 gol ve 11 asist; toplamda 24 katkı.

Bu göz alıcı kanat oyuncusu, Fransa millî takımı ile de 3 gol ve iki asist ekledi.

Mevcut veriler, onun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki önemini teyit ediyor; bu Avrupa turnuvasında 13 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

Buna karşılık liste, aynı mevkide ya da diğer hücum mevkilerinde, rakamları ve etkisi çok daha az olan isimlere yer verdi.

Örneğin liste, kanat mevkisinde Senegalli Sadio Mane'ye yer verdi; Suudi Arabistan ekibi Al Nassr oyuncusu Mundial'de mücadele etti ve bir asist yaptı, Senegal ise son 32 turunda turnuvaya veda ederek büyük bir başarı elde edemedi.

Kulüp düzeyinde ise 36 maçta 14 gol atıp 9 asist yaptı, ancak takımın gol kralı olamadı; gol sıralamasında kendisinin iki katından fazlasına ulaşan Cristiano Ronaldo (30 gol ve 5 asist) önünde yer aldı, buna

rağmen Portekizli yıldız da Ballon d'Or adayları listesinde yer almadı.

Ballon d'Or güvenilirliğini mi yitiriyor?

Listede yer alan ya da listeden çıkarılan isimlerle ilgili yaşanan büyük tartışma, Ballon d'Or'u takipçiler arasında sıkça dolaşan bir soruyla karşı karşıya bırakıyor: Ödül güvenilirliğini mi yitiriyor?

Ödülün kazananının, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törende resmen açıklanması ve son yıllarda yol açtığı tartışmalara rağmen "France Football"un her zaman bağlı kaldığını vurguladığı kriterlerin ne ölçüde uygulandığının görülmesi için beklemek gerekiyor.

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