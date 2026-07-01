Dünya Şampiyonu’nu mağlup eden… İngiltere’nin geri dönüşü, Fas’ın başarısını sarsamadı

İngiltere milli takımı skoru eşitleyip Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı durumu tersine çevirdikten sonra, Fas milli takımının Dünya Kupası’ndaki başarısı ayakta kaldı.

Kongo milli takımı, bu Çarşamba akşamı oynanan maçın son çeyreğine kadar 1-0 önde kalarak, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda İngiltere'yi eleyerek büyük bir sürpriz yaratmaya çok yakındı.

Ancak Harry Kane attığı iki golle Üç Aslan’ı 2-1’lik heyecan verici bir geri dönüşe taşıdı ve takım, Meksika ile karşılaşacağı 16 turuna yükseldi.

İngiltere'nin galibiyetinin ardından, "Stats Foot" istatistiklerine göre Fas, turnuvanın eleme maçlarında daha önce Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış bir takımı eleyen tek Afrika takımı olmaya devam ediyor.

Bu Arap takımı, geçen turnuvanın çeyrek finalinde penaltı atışları sonucunda İspanya milli takımını eleyerek bu başarıya imza atmıştı.

Buna karşılık, Afrika takımları daha önce şampiyonluk kazanmış takımlarla 10 eleme maçı oynadı, ancak hiçbirinde tur atlamayı başaramadı.

Hatırlanacağı üzere, İngiltere Milli Takımı 1966 yılında Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşırken, İspanya ise 2010 yılında şampiyon oldu.