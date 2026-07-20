Dünya şampiyonları vatanlarına dönüyor... İspanya milli takımını olağanüstü bir kutlama bekliyor

İspanya milli takımı her tarihi başarıya imza attığında, Madrid sokakları kutlamalar için açık bir sahneye dönüşür; ancak bu sefer manzara daha da olağanüstü görünüyor. Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan “La Roja” şampiyonları, yüzbinlerce taraftarın katılımıyla kutlamaya hazırlanıyor. Futbol ve müziğin harmanlandığı bu gecede, İspanya’nın en önde gelen şarkıcılarından bir seçki yer alacak ve İspanya Futbol Federasyonu’nun hazırladığı birçok sürpriz de olacak.

İspanya Milli Takımı’nın kazandığı her büyük şampiyonluğun ardından olduğu gibi, taraftarlar 20 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek zafer geçit töreni sırasında oyunculara yakınlaşma fırsatı bulacak. Dünya şampiyonları çoktan İspanya’ya döndü. Kutlama programı, bir dizi resmi kurumun ziyaret edilmesiyle başlayacak ve ardından en büyük halk kutlamasına ev sahipliği yapacak olan başkent Madrid’deki ünlü Cibeles Meydanı’na doğru yol alacak.

Milli takımı, bu özel gün için hazırlanan devasa bir sahne bekliyor olacak; taraftarların tezahüratları eşliğinde İspanyol futbol tarihinin ikinci şampiyonluk yıldızının kutlamaları yapılacak. Etkinlik sadece oyuncular ve teknik ekibin katılımıyla sınırlı kalmayacak. İspanya Milli Takımı, sosyal medya hesapları üzerinden, 2024 Avrupa Şampiyonası zaferi kutlamalarında olduğu gibi, bu kutlamada sahne alacak sanatçıların listesini açıkladı. O kutlamalarda da Isabel Ayoun ve Aitana, etkinliğe renk katmıştı.

Bu yılki sanatçı listesinde Ardi Bogota, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo ve Viva Suiza'nın yanı sıra başka isimler de yer alırken, İspanyol Futbol Federasyonu, İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, törende henüz açıklanmayan daha fazla sürprizin olacağını doğruladı.

Birçok sanatçı, sosyal medya platformları üzerinden resmi duyuruya tepki gösterdi. Ana Mina, Lola Indigo ile birlikte seslendirdiği yeni şarkısına atıfta bulunarak, “Bu gece tamamen sizin” yazarak milli takımın şampiyonluğunun sevincini paylaştı.

Sanatçı Ardi Bogota’nın resmi hesabı ise “Dünya şampiyonlarına köpekleri salıverdik” yazan bir tweet paylaştı; bu kutlama mesajı, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

Elbette Aitana da bu olayın dışında kalmadı; zira “Superstrella” şarkısı, İspanya milli takımının gayri resmi marşı haline gelmişti ve oyuncular, “La Roja”nın her galibiyetinin ardından bu şarkıyla kutlama yapmayı alışkanlık haline getirmişti. Milli takımın şampiyonluğa uzanan yolculuğu boyunca, bu şarkı Portekiz, Belçika ve Fransa milli takımlarına karşı kazanılan zaferlerin ardından soyunma odalarında yankılandı; ardından da finalde Arjantin’i mağlup ettikten sonra da çalındı.

Kutlamalar sadece şarkı dinletileriyle sınırlı kalmayacak; Sibelles Meydanı’nda saat 18.00’den itibaren, yani milli takım heyetinin kutlama alanına varışından üç saat önce, Parci, Alex Martini ve DJ Paoli adlı üç DJ’in öncülüğünde müzik gösterileri ve coşkulu ritimler yer alacak.

İspanya Milli Takımı’nın resmi “X” hesabı üzerinden yayınlanan mesajda şöyle denildi: “Parsi, Alex Martini ve DJ Paoli çalmaya başladığında her şey netleşecek… Kimse yerinde duramayacak.”

Bu atmosfer, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki tarihi katılımının ardından düzenlenen kutlamaları akıllara getiriyor. O zaman, milli takım oyuncularının aileleriyle birlikte saha içinde yer aldığı büyük bir onur töreni düzenlenmiş, sanatçı Tamer Hosni ise geniş bir seyirci kitlesi önünde kutlamaya renk katmıştı.

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finallerindeki tarihi katılımını son 16 turuna yükselerek tamamlamış, ardından turnuvanın en heyecan verici maçlarından birinde Arjantin Milli Takımı’na 3-2’lik skorla yenildikten sonra turnuvaya veda etmişti.