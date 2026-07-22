Dünya Kupası zaferinin ardından... İspanya Federasyonu'ndan De la Fuente'nin geleceğiyle ilgili yeni karar

İspanya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası zaferinden birkaç gün sonra A Milli Takım teknik direktörü Luis de la Fuente'nin geleceğine ilişkin yeni bir karar aldı.

İspanya, final maçında Arjantin'i 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nı kazandı.

Dünya Kupası'nı ikinci kez kaldırmasının ardından geçen birkaç saat içinde İspanya, hafızalara kazınacak bir zaferi kutladı. Madrid sokaklarında, bu neslin futbola bakışını değiştiren bir yolculuğun sonunda Dünya Kupası'nı getiren Luis de la Fuente'nin kahramanlarını karşılamak için toplanan binlerce taraftar doldu.

İspanya'nın başkentinde kurulan platformda oyuncular, taraftarlarıyla tarihi bir anın keyfini çıkarırken, Luis de la Fuente bu başarının en önemli mimarlarından biri olarak öne çıktı.

2024 Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından bu dünya çapındaki zafer, İspanya'nın dünya futbolunda örnek alınacak bir ölçüt olmak için yeniden geri döndüğünü teyit ediyor. Ancak kutlamaların ve gülümsemelerin ardında İspanya Futbol Federasyonu şimdiden geleceği düşünüyor ve "La Roja"nın zirveye dönmesini sağlayan takımın geleceğini güvence altına almak için yoğun çaba harcıyor.

"As" gazetesine göre, İspanya Federasyonu, mevcut sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası'nın ardından sona erecek olan De la Fuente'nin sözleşmesini 2030 Dünya Kupası'na kadar uzatmaya karar verdi.

21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan terfi ettirilen De la Fuente, başlangıçta dünyanın en iyi milli takım teknik direktörlerinin standartlarının çok altında bir sözleşme imzalamıştı.

UEFA Uluslar Ligi'ni kazanması ve ardından Avrupa Şampiyonluğu, konumunu giderek değiştirdi; ancak maaşındaki beklenen artışa ilişkin nihai bir anlaşmaya varmak kolay olmadı.

Milli takım teknik direktörlerinin maaşlarının artmasıyla birlikte, İspanya Futbol Federasyonu da teknik direktörünün ulaştığı yeni konumu kabul etmek durumundaydı.

İspanya Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, mevcut milli takım teknik direktörünün, İspanya'nın 2030 Dünya Kupası'na kadar olan sportif projesini yönetecek en ideal kişi olduğuna inanıyor; bu turnuva, İspanya'nın ev sahibi ülkelerden biri olması nedeniyle özel bir sembolik anlam taşıyor.

İspanyol yetkili, mevcut dünya şampiyonunun, İspanyol futbolunun bir sonraki büyük etkinliğine hazırlanan ve "La Roja"nın liderliğini önümüzdeki yıllarda da korumaya çalışan kişi olmasının mantıklı olduğunu düşünüyor.

İç hedef ise, De la Fuente'nin sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 2030 Dünya Kupası'na kadar devam etmesini güvence altına alacak bir anlaşmaya varmak.

Dünya Kupası finali öncesinde "As"a verdiği röportajda Rafael Louzán, bu konuda ilerlemek için teknik direktör ve temsilcileriyle yakın zamanda bir araya gelme isteğini dile getirdi.