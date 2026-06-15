Dünya Kupası yorumcuları sert eleştirilere maruz kaldı: "Aksi takdirde, NOS'un artık bir değişiklik yapma zamanı geldi"

Algemeen Dagblad gazetesi köşe yazarı Angela de Jong, NOS'un yorumcularından pek memnun değil. Köşe yazarı, Pierre van Hooijdonk ve Wim Kieft gibi isimlerin de dahil olduğu yorumcuların Hollanda taraftarları hakkında neden bu kadar olumsuz konuştuğunu anlamıyor.

Dün Oranje, Dünya Kupası'na Japonya ile oynadığı maçla başladı. Maç öncesinde, büyük bir Hollanda taraftar grubunun kutlama yaptığı ve takıma destek vermek istediği gerçek bir Oranje yürüyüşü düzenlendi.

De Jong'a göre, NOS'ta Dallas'taki Oranje taraftarları hakkında biraz küçümseyici bir tavır sergilendi. Van Hooijdonk bunu 'karnaval' ve 'Kral Günü' olarak nitelendirirken, Kieft ise kendisinin bu kalabalığın içinde yer almak istemediğini belirtti.

"Bunu sevmelisiniz, çünkü bu elbette halk eğlencesi," diye söze başlayan Jeroen Stekelenburg, daha sonra sözlerini biraz yumuşattı. "Ancak 15.000 kişinin turuncu tişörtlerle Dallas'ta yürümesi elbette inanılmaz bir şey. Bunu başka hiçbir ülke yapmıyor."

De Jong bu yorumları hiç anlamıyor. "O zaman neden buna karnaval ya da sıradan bir halk eğlencesi diyorsunuz? Tüm o Hollandalıların, şımarık futbol milyonerlerimizi alkışlamak için Amerika'ya uçma zahmetine girdikleri için Tanrı'ya ve evrendeki herkese diz çöküp şükretmelisiniz," diye başlıyor ve ardından Hollanda'daki taraftarları da vurguluyor.

"Ama neyse ki. Analist beyler gönüllerince eğlenebilirler. Önümüzdeki günlerde yine milli takım teknik direktörünün aptalca oyuncu değişiklikleri ve 4-3-3 sistemleri ya da her ne deniyorsa onlar hakkında sonsuza kadar saçmalayabilirler."

"Futboldan pek anlamam, ama bir şeyi biliyorum: Orada, kimin için ve kimin sayesinde bulunduklarına biraz daha saygı göstermek, en azından yapabilecekleri en az şey. Aksi takdirde, NOS'un bir değişiklik yapma zamanı gelmiştir," diye bitiriyor De Jong.