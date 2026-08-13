Chelsea, Monaco'nun orta saha oyuncusu Lamine Camara'yı transfer etme yarışına dahil oldu ve transferi bitirmek için Liverpool ile Manchester United'a karşı heyecan verici bir mücadeleye girdi.

Camara, iki yıl önce Metz'ten 12,8 milyon sterlin bedelle katıldığı Monaco'da iki sezon geçirdi.

22 yaşındaki oyuncu ayrıca Senegal Milli Takımı ile 49 maça çıktı ve bu yaz Dünya Kupası'nda dört maçta forma giydi.

Bu hafta Monaco, defansif orta saha oyuncusunu en az bir sezon daha elinde tutma girişimiyle Crystal Palace'ın Camara için yaptığı 35 milyon sterlini aşan teklifi reddetti.

Ancak İngiliz "Metro" gazetesinin Fransız basın raporlarına dayandırdığı habere göre, Chelsea'nin Crystal Palace, Manchester United ve Liverpool'un ardından teklif sunan en son kulüp olmasıyla Monaco'nun tavrının daha da zorlanması muhtemel.

Gazete, Monaco'nun Senegalli milli oyuncu için 50 milyon euro (42,7 milyon sterlin) tutarında transfer bedeli talep ettiğini öne sürüyor.

Monaco ayrıca güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip; zira Camara'nın Fransız takımıyla sözleşmesinde hâlâ üç yılı bulunuyor.

Monaco teknik direktörü Philippe Clement, geçtiğimiz pazar günü Anfield Stadı'nda takımının Liverpool'u 3-2 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, Camara'nın kulüpte kalmasını istediğini belirtti.

Clement şunları söyledi: "Gerçek anlamda rekabetçi bir takım kurmak istiyoruz. Ben çok bencilim ve tüm oyuncuları elimde tutmak istiyorum. Hiçbirinin ayrılmasını istemiyorum."

Şunları ekledi: "Ama kulüplerin bazı oyuncularını satmak zorunda kaldığını biliyorum, biz de bunu yaptık. Umarım onu elimizde tutabiliriz. Kendisi muhtemelen dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri."