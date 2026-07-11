AC Milan, bu yaz transfer döneminde kadrosunu Cezayirli bir transferle güçlendirmeyi hedefliyor.

Transfer uzmanı Nicola Schira, X sitesindeki hesabından, Cezayirli futbolcu Rafik Belghali'nin şu anda Milan'a transfer olacağı yönünde haberler olduğunu belirtti.

Sira, "Cezayirli sağ bek Rafik Belgali, bu hafta bir menajer aracılığıyla AC Milan'a önerildi" dedi.

Şira sözlerine şöyle devam etti: "Hellas Verona kulübü, yaz transfer döneminde sağ bek oyuncusunun satışına onay vermek için 13 ila 15 milyon euro arasında bir bedel talep ediyor."

24 yaşındaki Rafik Belghali'nin Hellas Verona ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Belgali, 2026 Dünya Kupası'nda Cezayir milli takımının tüm maçlarında forma giydi; ancak Çöl Savaşçıları, İsviçre'ye yenilerek son 32 turunda elendi.

2026 Dünya Kupası’nda oynadığı 4 maçta Belghali, Avusturya maçında tek bir gol attı, ancak asist yapamadı.