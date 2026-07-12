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france Getty Images

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Dünya Kupası yarı finallerinde en çok göze çarpanlar: Fransa, Brezilya ile berabere kaldı… Almanya ise zirvede uzak bir mesafede

İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay
İngiltere
Arjantin
ABD
Fransa
İspanya
Brezilya
Norveç
Almanya
Paraguay

2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükselen takımlar belli oldu. Arjantin, bu sabah Pazar günü çeyrek finalde İsviçre’yi 3-1 mağlup ederek Fransa, İspanya ve İngiltere’nin yanına katıldı.

Yarı final maçlarında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelirken, Arjantin ise İngiltere ile karşılaşacak. Bu iki maç, finalde yer alacak takımların belirleneceği heyecanla beklenen karşılaşmalar olacak.

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Fransız "stats foot" ağına göre, Arjantin milli takımı Dünya Kupası yarı finallerindeki katılım sayısını 6'ya yükselterek, turnuva tarihi boyunca bu aşamada en çok yer alan takımlar arasındaki konumunu pekiştirdi.

Almanya milli takımı, yarı finalde 12 kez yer alarak listenin başında yer alırken, onu her biri 8 kez yarı finale çıkan Brezilya ve Fransa takip ediyor. Ardından 7 kez İtalya, 6 kez Arjantin geliyor; Uruguay ve İngiltere ise her biri 4 kez yarı finale çıkarak bir sonraki sırayı paylaşıyor.

Almanya, bu yılki Dünya Kupası’nda son 32 turunda Paraguay’a penaltı atışlarında yenilerek turnuvaya veda ederken, Brezilya ise çeyrek finalde Norveç’e 2-1 yenilerek elendi.


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