Dünya Kupası yarı finalinin ardından... Arjantin, İngiltere'yi askeri işgalle suçluyor

Arjantin, dün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde milli takımının İngiltere'yi 2-1 mağlup etmesinden sadece birkaç saat sonra, bir İngiliz savaş gemisini kendi sularında "yasadışı seyir" yapmakla suçladı.

İngiliz “The Guardian” gazetesinin haberine göre, Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Kerno, Kraliyet Donanması’nı Arjantin sularına “askeri ihlal” yapmakla suçladı.

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Kerno, İngiliz savaş gemisi HMS Medway'in Temmuz ayı başlarında hükümete resmi bir bildirimde bulunmadan Arjantin sularına girdiğini söyledi ve bu davranışa karşı “en şiddetli itirazlarını” ifade etmek üzere İngiliz Büyükelçiliğine “resmi bir protesto notası” sunulduğunu ekledi.

İngiliz Yanıtı

Buna karşılık, İngiliz Başbakanlık Ofisi (Downing Street) bu suçlamalara yanıt vererek, İngiliz hükümetinin planlanan sefer hakkında Arjantin’e önceden bildirimde bulunduğunu ve bunun “Şili’ye yapılan rutin bir lojistik ziyaret” olduğunu vurguladı.

Başbakanlık sözcüsü şunları söyledi: “Gerçek şu ki, HMS Medway’in 5-8 Temmuz tarihleri arasında Şili’ye rutin bir lojistik ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyaretin, Antarktika’daki İngiliz bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapıldığını, bu ziyaretin Antarktika’daki bilimsel araştırmaların devamı için temel malzeme ve ikmal sağlayacağını Arjantin hükümetine önceden bildirmiştik.”

Sözcü şöyle devam etti: “Kraliyet Donanması her zaman uluslararası hukuka tam olarak uygun şekilde hareket eder. Zamanında teslimatı sağlamak için, operasyonel güvenlik ve hava koşulları göz önünde bulundurularak, Falkland Adaları’ndan Şili’ye mümkün olan en kısa pratik rotadan geçiş gerçekleştirildi.”

HMS Medway, River Batch 2 sınıfına ait bir devriye gemisidir ve genellikle Falkland Adaları’nda konuşlandırılmıştır.

Arjantin’in bu suçlaması, milli takım oyuncularının İngiltere’yi 2-1 yendikten sonra “Las Malvinas son Argentinas” (Falkland Adaları Arjantin’indir) yazılı bir pankart açarak yarattığı tartışmanın ardından geldi.

Arjantin’in adaları işgal etmesinin ardından 1982’de silahlı bir savaşa yol açan ve İngiltere’nin zaferiyle sonuçlanan Falkland Adaları konusunda Arjantin ile İngiltere arasında siyasi gerilimler hâlâ devam ediyor.

Buenos Aires, İngiltere’den yaklaşık 8.000 mil uzaklıkta bulunan Falkland Adaları üzerinde egemenlik hakkını sürekli olarak talep ederken, adalar Arjantin anakarasından sadece 300 mil uzaklıktadır.

Maç öncesinde Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Victoria Villarruel, İngiltere’yi “işgalciler” ve “haydutlar” olarak nitelendirmiş, maçın ardından da Arjantinli askerlerin yer aldığı bir video eşliğinde zaferi kutlayan bir mesaj yayınlamıştı.