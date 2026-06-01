Dünya Kupası üçüncülük maçı biletleri nasıl alınır: TBC - TBC, Üçüncülük Maçı, Hard Rock Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası, Temmuz ortasında heyecan dolu bir finalle sona erecek. 19 Temmuz Pazar günü New Jersey’de oynanacak Dünya Kupası Finali’nden önce, 18 TemmuzCumartesi günü üçüncülük maçı yapılacak ve siz de Miami’de bu açılış maçını izlemek için orada olabilirsiniz.

1954'ten bu yana her turnuvada Dünya Kupası üçüncülük maçı oynanıyor ve bu maçlar genellikle yüksek skorlu geçiyor; son 30 yılı aşkın süredir her turnuvada en az iki gol atılıyor.

GOAL, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı veya bronz madalya maçı biletleri hakkında en son bilgileri, biletleri nasıl satın alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını size sunsun.

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 18 Temmuz Cumartesi Dünya Kupası – 3.lük maçı (17:00 ET) Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet

Dünya Kupası üçüncülük maçı biletlerini nasıl alabilirim?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası'nın başlıca resmi bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar StubHub gibi ikincil pazar yerlerinden bilet satın alabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı biletleri ne kadar?

Miami'de oynanacak 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı biletlerinin nominal fiyatları, koltuk kategorisine bağlı olarak 165 ila 1.125 dolar arasında değişmektedir.

FIFA, maç için aşağıdaki gibi çeşitli fiyat kademeleri açıkladı:

Kategori 1: 800 - 1.125 dolar (alt koltuk katında yer alır)

800 - 1.125 dolar (alt koltuk katında yer alır) Kategori 2: 600 - 875 dolar (Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar)

600 - 875 dolar (Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar) Kategori 3: 165 - 455 dolar (çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde)

165 - 455 dolar (çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde) Taraftar Kategorisi: 60 $ (ulusal federasyonlar aracılığıyla sadık taraftarlara özel olarak ayrılmıştır)

Ek bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı nerede oynanacak?

Hard Rock Stadyumu, Florida'nın Miami Gardens kentinde bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. 1987'deki açılışından bu yana NFL'nin Miami Dolphins takımına, 2008'den bu yana ise NCAA üniversite futbol takımı Miami Hurricanes'e ev sahipliği yapmaktadır.

Miami'deki bu tesis, altı Super Bowl, iki MLB World Series (Florida Marlins'in burada oynadığı dönemde) ve WrestleMania XXVIII'in düzenlendiği, önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya alışkındır. Miami Open tenis turnuvası da stadyumun arazisinde düzenlenen F1 Miami Grand Prix ile birlikte her yıl düzenlenen etkinlikler arasındadır.

2024 Copa America Finaline ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu, büyük futbol etkinliklerine de oldukça alışkındır. İki yıl önce, coşkulu bir kalabalık, Inter Miami'den Lionel Messi'nin de yer aldığı Arjantin'in, uzatmaların ardından Kolombiya'yı 1-0 yenerek kupayı havaya kaldırışını izledi.

Hard Rock Stadyumu, Kuzey Amerika'da 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 16 stadyumdan biridir. ABD'de bulunan 11 stadyum arasında en küçük kapasiteye (65.000) sahip olmasına rağmen, Miami'deki bu stadyum, üçüncülük maçı da dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.

Son Dünya Kupası üçüncülük maçı sonuçları nelerdir?