Dünya Kupası transfer piyasasını kızıştırıyor: Maignan’dan Pulisic’e, takım değiştirebilecek Serie A’nın yıldızları

DünyaKupası transfer piyasasını kızıştırıyor: Maignan (2,25) ve Pulisic (2,00) gibi Serie A’nın yıldızları, takımlarını değiştirebilir. Dünya Kupası, futbolcuların kendilerini göstermek, yeteneklerini kanıtlamak ya da kariyerlerinde belirleyici bir dönüm noktası yaratmak için en önemli vitrindir; bu da belki de transfer piyasası yoluyla gerçekleşebilir. Bu durum, Serie A’nın birçok yıldızı için de geçerli olabilir.





Mike Maignan, Milan ile sözleşmesini yeni uzattı, ancak Fransa milli takımındaki performansları, özellikle Norveçli Strand Larsen’in penaltısını kurtarması, önemli kulüplerin dikkatini çekebilir. Bahis şirketleri de buna inanıyor ve Sisal’da 2,25, Planetwin365’te ise 2,50 oranla takım değiştirme ihtimalini sunuyor. Milan'da kalmaya devam edersek, Christian Pulisic de Ruben Amorim'in yeni teknik kadrosuna katılmayabilir; belki de ABD milli takımıyla kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda başrol oynayacağı için vatanına dönebilir: Milano'dan ayrılma ihtimali 2,00 oranla bahis konusu. Kanada'nın diğer ev sahibi takımlarından birinde ise, Juventus'taki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından dört maçta üç gol atan Jonathan David, yeniden formunu yakalamaya çalışıyor. Eski Lille forveti, Luciano Spalletti’yi kendisine güvenmesi için henüz ikna edemedi; bu konudaki şüphelerin oranı 1,85 olarak belirlenmiştir. Torino’nun diğer tarafında ise Hırvatistan’da, Gana’ya karşı kazanılan maçta galibiyet golünü atan Nikola Vlasic dikkat çekiyor. Granata’da geçirdiği üç yılın ardından yeni bir deneyime atılmasının oranı 2,75 olarak belirlenmiştir. Transfer piyasasındaki söylentilerde, Cesc Fabregas’ın Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir başarıya imza atan Como takımının yıldızlarından biri olan vatandaşı Martin Baturina da öne çıkıyor. Takım değiştirme ihtimalinin oranı 2,75’tir.



