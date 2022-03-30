Dünya Kupası topları: Al Rihla, Tango, Jabulani ve resmî Dünya Kupası toplarının tarihi

Dünya Kupası'nın tarihi birçok yönden profesyonel futbolun evriminin hikâyesini anlatır.

Bu, deri kaplı bir domuz mesanesinden bugün mağazalarda satıldığını ve dünya çapında pazarlandığını gördüğümüz yüksek teknolojili, sentetik kürelere dönüşen Dünya Kupası topunun gelişiminde görülebilir.

Top, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinin gidişatını belirlemede de rol oynadı.

Bir finali etkileyen ilk top değişiminden kalecilerin nefret ettiği "süpermarket" modeline kadar, işte GOAL'ün resmî Dünya Kupası topu tarihi.

Tiento ve T-Modeli (1930)

1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası için resmî bir top yoktu. Finalden önce Arjantin ve Uruguay, topu kimin sağlayacağı konusunda tartıştı ve böylece devre arasında topu değiştirmeye karar verdiler.

Topun, oyunun sonucu üzerinde oldukça önemli bir etkisi olabilir. Arjantin, Uruguaylıların daha büyük, daha ağır topunun oyuna sokulmasından önce ilk yarıda 2-1 öndeydi ve ev sahibi üç gol attı.

Arjantin'in topuna 'Tiento' (bağsız resimde), Uruguay'ın topuna 'T-Model' (bağlı resimde) adı verildi.

Aynı türden toplar bile, elle dikilip şişirildikleri için o zamanlar çok farklıydı. Ayrıca yağmurda daha da ağırlaşıyorlardı.

Fotoğraf kaynağı: Oldelpaso / Wikipedia

Federdale 102 (1934)

İkinci Dünya Kupası, o sırada Benito Mussolini'nin diktatörlüğü altındaki İtalya'da yapıldı. Federal hükümet 102 topunu üretti.

Bu turnuvada öne çıkarılan en önemli yeniliklerden biri, deri bağcıkların topa kafa vuran oyuncular için çok daha yumuşak olan pamuklu bağcıklarla değiştirilmesiydi.

Ancak bu, topların yapılma şeklinin kontrolünün, zor olduğu anlamına geliyordu.

Bu durum aynı zamanda, iki kaptana her maçtan önce birkaç top gösterileceği ve hangisini tercih ettiklerini seçmelerinin isteneceği anlamına geliyordu. Sonuç olarak, Mussolini'yi çok üzse de turnuvanın finali, bir İngiliz topuyla oynandı.

İtalya, bu top ile ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı..

Fotoğraf kayağı: MDBR / Wikipedia

Allen (1938)

Paris merkezli bir üretici olan Allen, 1938'de Dünya Kupası, Fransa'ya geldiğinde toplarını markalaştırmasına izin verilen ilk şirket olma ayrıcalığına sahipti.

Bu, İtalya'daki Federale 102 ile neredeyse aynı toptu. Pamuk bağcıklar olduğu gibi kaldı

En önemli fark, Allen topu üzerindeki panellerin kenarlarının Federale'den daha yuvarlak olmasıydı; bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra spor tam olarak yeniden başladığında devam edecek bir modaydı.

Yine de Allen topu turnuvaya tamamen hakim olmadı. Diğer 12 ve 18 panelli modeller de fotoğraflarda görüldü ve sorun, topun yeterince şişirilmediğinde onu güvenilmez hale getirebileceğiydi.

Fotoğraf kaynağı: MDBR / Wikipedia

DUPLO T (1950)

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1938 turnuvasından sonra bir sonraki Dünya Kupası için 12 yıllık bir bekleyiş vardı ve sonuç olarak top üretiminde önemli bir ilerleme oldu.

Aslında 1950 turnuvası için büyük atılım 1930'ların başında Arjantin'de yapılmıştı ve bir FIFA müsabakasında kullanılmak üzere onay bekliyordu.

Bu top birkaç yıldır Arjantin liglerinde kullanılıyordu ve 'Süperval' olarak adlandırılıyordu. Daha sonra arkasındaki adı, şirket Brezilya'ya yayıldığında 'Superball' olarak değiştirildi.

Yenilik, bağcıksız tamamen kapalı bir deri küre oluşturarak yetenekli şişirme uzmanlarına olan ihtiyacın ortadan kaldırılmasıydı. Toplar, günümüzde hâlâ kullanılanlara benzer şekilde, bir pompa ve iğne ile şişirildi.

1950'deki Dünya Kupası'nda kullanılan Superball modeli Duplo T idi ve şişirilebilme tutarlılığı, tek bir turnuvada tüm maçlarda aynı şekilde kullanılan ilk model olduğu anlamına geliyordu.

Fotoğraf kaynağı: MDBR / Wikipedia

İsviçre Dünya Şampiyonu (1954)

Dünya Kupası 1954'te İsviçre'ye düzenleniyordu, bu da Basel merkezli Kost Sport şirketi tarafından üretilen bir İsviçre topunun, turnuvanın simgesi olduğu anlamına geliyordu.

'İsviçre Dünya Şampiyonu' topları, panellerin zikzak şeklinde birbirine karıştığı 18 panelli bir yapıya sahipti. Bu şekil, önümüzdeki on yıllar boyunca bazı toplarda kullanılacaktı.

Bu yapının ve daha parlak sarı rengin birleşimi, bunu belki de 1980'ler ve 1990'lar boyunca kullanılacak modellere biraz benzemeye başlayan ilk top haline getiriyor.

Fotoğraf kaynağı: MDBR / Wikipedia

Top Star (1958)

İsveç'teki 1958 Dünya Kupası için FIFA, turnuva topunu tedarik etmek için rekabeti açmaya yönelik ilk adımlarını attı.

Bunu, üreticileri markasız topları, geldikleri şirketi belirten bir zarfla birlikte göndermeye davet ederek yaptılar.

Bir avukat 102 kaydın hepsini aldı ve her birine bir numara verdi. Ardından FIFA organizasyon komitesinin dört üyesi ve iki İsveçli futbol yetkilisi topları incelemek ve test etmek için toplandı.

Öğle yemeğine kadar adayları 10'a indirdiler ve birkaç saat sonra 1958 Dünya Kupası'nın resmi topu olarak 55 numarayı seçtiler.

Top Star olarak adlandırılan ve Angelholm'dan bir şirket tarafından yapılan kazanan top, bir Dünya Kupası'nda 24 panele sahip olan ilk top oldu. Her takıma 30 adet verilirken, Brezilya daha fazla satın alma seçeneğini ele aldı.

Top Star, bir bakıma, birden fazla Dünya Kupasında kullanılan ilk toptu. Birazdan bunun hakkında daha fazla bilgi verilecek.

Fotoğraf kaynağı: MDBR / Wikipedia

Crack (1962)

Jabulani'den önce Crack vardı.

Bu, 1962'de Şili'deki ilk Dünya Kupası için seçilen toptu ve dünya çapında iyi karşılanmadı.

Şilili şirket Custodio Zamora tarafından yapılan The Crack, 18 panele sahipti ancak belirleyici özelliği, düzensiz bir şekilde bölünmüş olmalarıydı; bazıları altıgen, bazıları dikdörtgen vb. idi ve hepsi elle dikildi.

Hiçbir takım - özellikle Avrupalılar. 1958 Dünya Kupası'nda kullanılan Top Star topu Avrupa'da oldukça popüler hale gelmişti ve Crack topunun uygun olmadığına karar verildi. 100 Top Star topu turnuvaya sevk edildi ve kullanıldı.

Fotoğraf kaynağı: MDBR / Wikipedia

Challenge 4-Star (1966)

İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası için top, 1958'de olduğu gibi kör bir testle seçildi ve büyük bir modern marka tarafından üretilen ilk toptu.

İngiliz Futbol Federasyonu, Londra'daki FIFA Bürosu toplantısında yapılan seçim sürecine dahil olan hiç kimsenin gönderilen 111 top hakkında önceden bilgi sahibi olmamasını sağlamak için çeşitli önlemler aldı.

Kırk sekiz tanesi yeterlilikleri karşılamadı ve kalanlar sekize indirildiğinde, iki tanesinin daha uzun bir test süresi boyunca gerekli standardı korumada başarısız olduğu anlaşıldı.

Sonunda, kazanan, daha çok raket sporları ekipmanlarıyla tanınan Slazenger tarafından yapılan Challenge 4-Star topu oldu. Top Star'a benziyordu ancak 24 yerine 25 panele sahipti.

1966 turnuvası için test ve geliştirme süreci, o noktaya kadar Dünya Kupası tarihinde açık ara en gelişmiş olanıydı. Finaller için üç farklı renkte dört yüz top istendi ve her ulusal federasyona, alışma şansı vermek için turnuvadan altı ay önce top gönderildi.

Fotoğraf kaynağı: MDBR / Wikipedia

Telstar (1970)

1970 yılında belki de Dünya Kupası top tarihindeki en dramatik gelişme yaşandı.

Bu, FIFA'nın 1968'deki Avrupa Kupası ve kısa bir süre sonra yine Meksika'daki Olimpiyat Oyunları için elde ettikleri başarının ardından Meksika'daki turnuva için top tasarlama görevine karar verdiği Adidas'ın gelişiydi.

Sonuç olarak, Adidas, Meksika Futbol Federasyonu'nun onları seçmesini sağladı.

Adidas, dünya çapında yayınlanacak ilk Dünya Kupası'nda televizyonda görünürlüğü artırmak için siyah-beyaz panelleriyle ikonik bir top haline gelecek olan Telstar'ı yarattı.

1950'deki Duplo T'de olduğu gibi, ilk siyah-beyaz, 32 panelli top değildi, tasarım bir süredir bazı Avrupa ülkelerinde mevcuttu.

Ancak Telstar, FIFA'nın bu eğilime ayak uydurduğunu ve bunu küresel hale getirdiğini gördü.

Telstar Durlast (1974)

Telstar, Adidas'ın evi olan Batı Almanya'daki 1974 turnuvası için sadece hafifçe değiştirildi ve tamamen yeniden geliştirilmedi. Yine de hit oldu.

'Telstar Durlast' olarak yeniden adlandırıldı, ancak 'Durlast' kısmı 1970 topunda da mevcuttu. Bu, deriyi korumak ve yağışlı havalarda zeminde kalmasını sağlamak için topun verildiği kaplamayı ifade ediyor.

1974 topuna daha kalın bir 'Durlast' kaplaması verildi ve ona ticari marka parlaklığı getirdi.

Adidas için iyi haber şu ki, artık FIFA'nın resmi ortakları olmuştu ve markalarını topa basmaları izin verildi.

Johan Cruyff ve Hollanda'nın bu turnuvadaki parlaklığı, onu başka bir klasik tasarım haline getirdi.

Fotoğraf kaynağı: WorldCupWiki

Tango (1978)

1978'de Adidas, Arjantin'in ünlü dansından adını alan Tango'yu tanıttı.

Şimdiye kadar yapılmış en popüler toplardan biri haline geldi, ancak Adidas ikinci Dünya Kupası tasarımlarının tanıtımı konusunda biraz gergindi. Yedek plan olarak bir dizi 'Telstar 1978' top ürettiler.

Ancak Tango, Telstar'ın siyah panellerini tamamen beyaz bir taban içinde kaplayan dairesel bir düzende düzenlenmiş siyah üçgen tasarımıyla top çimlerin üzerinde yuvarlandığında inanılmaz bir etki bıraktı.

Büyük miktarlarda satıldı ve hızla dünyanın en tanınan topu haline geldi.

İkonik tasarımına ek olarak, Tango'nun hatırlanmasındaki nostaljinin bir parçası, deri top için sonun başlangıcını işaretlemesidir.

Tango Espana (1982)

Adidas, İspanya'daki 1982 Dünya Kupası için kazanan formülle çok fazla uğraşmadı ve Tango Espana'yı tanıttı.

Tango Espana, topun suya dayanıklılığında belirli iyileştirmeler içeriyordu. Artık dikişler birbirine kaynatıldığı ve dikildiği için Durlast kaplamaya ihtiyaç kalmadı.

1984'te su itici bir poliüretan katman eklenecek ve bu da bizi deri topun daha önce bahsedilen ölümüne bir adım daha yaklaştıracaktı.

Bunun dışında en dikkat çekici fark, Adidas'ın 'yonca' olarak bilinen üç yapraklı logosunun eklenmesiydi.

Fotoğraf kaynağı: Warren Rohner

Azteca (1986)

Aztek kendi başına özellikle unutulmaz bir top değildir, ancak birkaç nedenden dolayı Dünya Kupası topları tarihinde hayati derecede önemlidir.

İspanya'da Tango'yu yeniden kullanan Adidas, bir kez daha ev sahibi ülkeye, bu örnekte olduğu gibi Meksika'ya özgü bir top tasarladı. Bu gelenek bundan sonra her turnuvada devam edecekti.

Ama daha da önemlisi, bu bir Dünya Kupası'nda kullanılan ilk sentetik toptu.

Sentetik topların çekiciliği açıktı: Vurulduktan hemen sonra orijinal şekillerine geri dönerler ve suya dayanıklılık ve dayanıklılık dahil olmak üzere hemen hemen her açıdan deri toplardan daha iyidir.

Azteca ve Adidas'ın marka olan üçgen desenlerinin tasarımı Aztek mimarisinden ve duvar resimlerinden ilham almıştır.

Etrusco Unico (1990)

Bir şekilde ev sahibi ülkeye saygı gösterme temasını sürüyordu. Top, eski İtalya uygarlığı olan Etrüsklerin adını aldı.

En önemlisi, olağan Tango tarzı 'üçlüler', dönemin güzel sanatlarının ortak bir konusu olan Etrüsk aslanlarının başlarıyla süslenmişti.

Adidas, Azteca'nın bir ilerlemesi olan Etrusco Unico ile 1986 Dünya Kupası'nın ardından tamamen sentetik toplarının malzemeleri ve özellikleri üzerinde çalışmaya devam etti.

Aslında, 1978 ile 1998 arasındaki 20 yıl boyunca, orijinal Tango'nun deriden yapılmış olması dışında, resmi Dünya Kupası topunun görünüşünde çok az değişiklik olacaktı.

Fotoğraf kaynağı: warrenski

Questra (1994)

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ilk Dünya Kupası için Adidas, Questra'yı tanıttı.

Bu seferki tema, hem topun tasarımında hem de bir Dünya Kupası'nda kullanılan en fütürist, yüksek performanslı model yapma girişiminde açıkça görülen uzay yolculuğuydu.

İtalya'daki oldukça sıkıcı bir turnuvadan sonra FIFA, işleri biraz renklendirmeyi umuyordu.

Ana yenilik, topun dış kısmında, dokunuşu daha yumuşak hissettirdiği ve aynı zamanda hızını artırırken kontrol edilmesini kolaylaştırdığı söylenen bir polistiren köpük tabakasıydı.

Etkisi barizdi. İlk eleme turunda 16 takımdan sadece üçü gol atmayı başaramadı. İronik olarak, final tüm turnuvadaki sadece üç 0-0 beraberelikten biriydi ama sonuçta 1982'den bu yana en yüksek skorlu Dünya Kupasıydı ve bazı muhteşem vuruşlar içeriyordu.

Tricolore (1998)

Dünya Kupası ilk kez 1970'te renkli olarak yayınlandı, ancak topun aynı şeyi takip etmesi 1998'e beklemesi gerekiyordu.

France 98 için tanıtılan Adidas Tricolore, çok renkli bir tasarıma sahip ilk top oldu. Tango üçlüsünü korudu, ancak adından da anlaşılacağı gibi, Fransız bayrağına uygun kırmızı, mavi ve beyaz bir karışım vardı.

Topu daha yumuşak ve daha hızlı hale getirmek için 1994 yılında tanıtılan köpük tabakası ile performans iyileştirmeleri yapıldı.

Ancak Tricolore'un en dikkat çekici yönü şüphesiz tasarımı ve yarattığı emsaldi.

Renklerin tanıtılması Adidas'ın gözlerini yeni olasılıklar dünyasına açtı ve 2002'deki bir sonraki Dünya Kupası'nda geleneksel Tango deseni terk edildi.

Fotoğraf kaynağı: Getty

Fevernevo (2002)

2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası için oluşturulan Fevernova ile Adidas gerçekten deneyler yapmaya başladı.

Bunu ilk olarak topun tasarımında yaptılar. Daha büyük yeşil, altın ve kırmızı üçgen desenlerle geleneksel Tango görünümünü terk ettiler.

Ancak Adidas, önceki modellerden daha hafif hissedildiği söylenen Fevernova ile topun teknik yönleri açısından da bazı şeyleri değiştirmeye devam etti.

Fevernova'yı test etmeye yardım eden Adidas büyükelçisi David Beckham, üreticinin bunun şimdiye kadarki en hassas top olduğu yönündeki iddialarını destekledi.

Gianluigi Buffon ise buna "çılgın zıplayan top" adını verdi.

Fotoğraf kaynağı: Getty

Teamgeist (2006)

Teamgeist, Almanya'nın bireysel deha yerine kolektif güç geleneğine ev sahipliği yapan takım ruhu anlamına gelir.

2006'daki en dikkate değer gelişme, topu daha yuvarlak ve daha tutarlı hale getirmeyi amaçlayan daha az dikişe sahip 14 panelli bir tasarımın tanıtılmasıydı. Piyasaya sürüldüğü sırada dünyadaki tüm toplardan daha iyi test edildi.

Ama yine de herkes mutlu değildi.

Bazı oyuncular, topun havalanmasının çok tahmin edilemez olduğunu iddia ederek, top havadayken bir 'knuckleball' etkisinden şikayet etti. Bu, Dünya Kupası'nın ilk maçında, Philipp Lahm ve Torsten Frings'in gözle görülür şekilde yere havada dönen muhteşem goller attığı ilk maçta gözlemlendi.

Adidas, turnuvanın her maçı için fikstür detayları ile basılmış özel bir top üretti ve ayrıca final için özel bir altın versiyonu olan 'Teamgeist Berlin'i tanıttı.

Fotoğraf kaynağı: Getty

Jabulani (2010)

2010'da işler gerçekten ilginçleşti.

Jabulani, kötü şöhretiyle şimdiye kadar yapılmış en ünlü top olabilir. Adidas, Teamgeist'te 14 olan panel sayısını Jabulani'de sadece sekize indirerek her zamankinden daha yuvarlak bir top yaratmaya çalıştı.

Ancak o kadar öngörülemezdi ki, kaleciler isyan etti.

Julio Cesar, Jabulani'yi süpermarketlerde satılan ucuz toplarla karşılaştırırken, Iker Casillas onu "korkunç" olarak nitelendirdi. Pasın yanı sıra şut çekmeyi de etkilediği söylendi ve sıkıcı, ketum bir grup aşaması topa daha da fazla eleştiri getirdi.

Adidas, topu altı aydır test ettiklerini iddia ederek karşı çıktı ve Adidas'ın sponsor olduğu Frank Lampard ve Michael Ballack gibi oyuncuların övgüsüne işaret etti.

Sonunda, sorunun temeline inmek için bir NASA çalışması yapıldı. Jabulani'nin daha az dikişe sahip daha pürüzsüz yüzeyi nedeniyle önceki toplardan daha hızlı "boğumlanmaya" (havada hareket etmeye) başladığını keşfettiler.

Bu teoride iyi bir şey gibi görünüyor, ancak sorun şu ki, direkt serbest vuruşlar gibi atışlar daha yüksek hızda hareket etme eğilimindeydi.

Fotoğraf kaynağı: Getty

Brazuca (2014)

Jabulani, Adidas için bir tür PR kabusu olmuştu, bu nedenle Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası için şimdiye kadar en çok test edilen top olduğunu iddia ettikleri bir top yayınladılar.

FIFA'ya göre "Brezilya yaşam tarzındaki ulusal gururu" tanımlayan 'Brezilya' için argo bir kelime olan Brazuca kullanıldı. Popüler Brezilya 'dilek bantlarını' taklit eden çok renkli kurdelelere sahipti.

Bir kez daha, Brazuca sadece altı tane ile topun üzerindeki panel sayısında bir azalma oldu.

Turnuvadan önce kapsamlı testler ve geri bildirimler için dünyanın dört bir yanındaki oyunculara, takımlara ve ulusal federasyonlara gönderildi. Adidas, bazı lig maçlarında kullanılmak üzere kılık değiştirmiş bir versiyonunu bile gönderdi.

Brazuca çok daha az tartışma yarattı. Bundesliga ve MLS dahil olmak üzere bir dizi ligde kullanıldı.

Fotoğraf kaynağı: Getty

Telstar (2018)

Kasım 2017'de Adidas, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nın resmi maç topu olan Telstar 18'i piyasaya sürdü.

Bir Dünya Kupası'nda kullanılan ilk Adidas topunun yeniden yaratılması - klasik 1970 Telstar - 1994'ten beri ağırlıklı olarak siyah beyaz olan ilk turnuva topuydu.

Telstar 18'deki tek renk, topun beyaz yüzeyine basılmış altın Adidas, Telstar ve Dünya Kupası logolarıydı. Siyah bölümlere mozaik deseni verildi.

Brazuca gibi, Telstar 18'de sadece altı panel vardı, ancak bunlar tamamen yeni bir biçimde düzenlenmişti. Daha çok 32 panelli 1970 topuna benzeyen görsel bir etki veriyordu.

Turnuvanın eleme aşaması için 'Telstar Mechta' adı verilen biraz farklı bir versiyon tanıtıldı. Mechta'nın renk grubu (Rusça'da 'hayal' veya 'hırs' anlamına gelir) beyaz bir arka plan üzerinde kırmızı ve siyah içeriyordu.

Top, turnuva öncesinde kapsamlı bir şekilde test edildi ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası da dahil olmak üzere çeşitli gençlik turnuvalarında (farklı bir tasarıma sahip) kullanıldı.

Bununla birlikte, İspanyol milli oyuncular David de Gea ve Pepe Reina, topun 'garip' olduğunu ve kavramanın diğer toplara göre daha zor olduğunu iddia etti. Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen endişeleri yineledi, ancak kalecilerin buna alışması gerektiğini de kabul etti.

Fotoğraf kaynağı: Getty

Al Rihla (2022)

2022'de Dünya Kupası Katar'a gitti ve Al Rihla, Adidas tarafından üretilen resmi maç topu oldu.

Adidas

Tasarım, kullanılan 20 panel (Telstar 18'den 14'lük bir sıçrama) ile önceki Dünya Kupası toplarından biraz farklıdır, ancak Al Rihla yüksek havalanma hızını korumak için yaratıldı. Hız ve keskinlik üreticiler için temel ilkeler olmaya devam etmektedir.

CRT Core ve dokulu 'Speedshell' dış görünümüyle Adidas, topun giderek daha hızlı tempolu bir oyunun ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamaya çalıştı.

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Bir dizi selefi gibi; Arapça'da 'yolculuk' anlamına gelen Al Rihla, Katar bayrağına ve ulusun mimarisine bir gönderme olan renkler ve motiflerle ev sahibi ülkenin özelliklerini tasarıma dahil ediyor.

Fotoğraf kaynağı: adidas