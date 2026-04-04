Dünya Kupası tehlike altında mı? Hollanda milli takım oyuncusu sedyeyle sahadan üzücü bir şekilde çıkarıldı

Cumartesi öğleden sonra Eindhoven'da büyük bir trajedi yaşandı. PSV ile FC Utrecht arasında oynanan ve şampiyonluğu belirleyebilecek maçın bitimine yirmi dakika kala Jerdy Schouten sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı.

Merkez savunma oyuncusu, orta sahada yaşanan bir mücadelede dizini burktu. Ayağa kalkamayan oyuncu, sedyeyle sahadan taşınmak zorunda kaldı; bu sırada oldukça duygusal bir halde olduğu ve ellerini yüzüne kapattığı görüldü.

Schouten, bu sezon PSV'nin savunmasında vazgeçilmez bir güç. 29 yaşındaki stoper, şu ana kadar Hollanda milli takımında 17 kez forma giydi ve önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alma şansını yüksek tutuyordu.

Schouten'in iki aydan biraz fazla bir süre sonra başlayacak olan bu turnuvaya yetişip yetişemeyeceği ise henüz belirsiz.



