Dünya Kupası tarihinin "en pahalı maçı": Ronaldo, 700 bin Kolombiyalıya karşı!

Yarın Pazar sabahı oynanacak Portekiz-Kolombiya maçı, bilet fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşması üzerine 2026 Dünya Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş olağanüstü bir olaya dönüştü; bu durum, gözlemcilerin maçı turnuva tarihinin “en pahalı” maçı olarak nitelendirmesine neden oldu.

İspanyol “Marca” gazetesi, mevcut biletlerin 3.500 dolardan başlayan fiyatlarla satıldığını ve özel koltuklar için 50 bin dolara kadar çıktığını belirtti; bu durum, grubun liderliğini belirleyecek bu kritik karşılaşmaya yönelik muazzam seyirci ilgisini yansıtıyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kolombiya’nın “Caracol” radyosuna yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 milyon kişinin maçı stadyumda izlemek istediğini belirtti ve bu da karşılaşma etrafındaki büyük seyirci ilgisini ortaya koyuyor.

Analistler, bu çılgın ilgiyi iki faktörün bir araya gelmesiyle açıklıyor: Florida’daki yaklaşık 700 bin kişilik devasa Kolombiya nüfusu ve Cristiano Ronaldo’nun dünya çapındaki çekiciliği; Ronaldo’nun forması, Miami tribünlerinde en çok görülen forma haline geldi.

"Avrupa'nın Brezilyası" olarak anılan takım, 4 puanla ikinci sırada yer alıyor ve önceki iki maçını kazanan Kolombiya’dan liderliği devralmaya çalışırken, herkes 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu olan Ronaldo ile “Kahve Üreticileri”nin hücum kaptanı ve Bayern Münih’in en önemli yıldızı Luis Díaz arasındaki yıldızlar savaşını merakla bekliyor.

Sert eleştirilerin ardından Özbekistan karşısında iki gol atan Portekizli “Don”, milli takımlar düzeyinde 49 kurbanına Kolombiya’yı da eklemeyi hedefliyor. Diaz ise yüzbinlerce Kolombiyalı taraftarın tezahüratları eşliğinde takımını yönetmeye hazırlanıyor; bu manzara, her açıdan olağanüstü bir geceye işaret ediyor.