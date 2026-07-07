"Dünya Kupası tarihinin en muhteşem geri dönüşü"… Uluslararası gazeteler, Arjantin’in Mısır karşısında sergilediği destansı performansı övüyor

Arjantin milli takımı, bu Salı akşamı Atalanta’da oynanan maçta Mısır karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2’lik dramatik bir galibiyet elde etti ve Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeyi başardı.

Bu heyecan verici maç, dünya basınının manşetlerini süsledi. Gazeteler, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin başarısına büyük ilgi gösterirken, Mısır milli takımının maçtaki güçlü performansına da dikkat çekti. Arjantinli "Olé" gazetesi de bu konuyu öne çıkardı.

İspanyol “Marca” gazetesi ise şu manşeti attı: “Arjantin, 14 dakika içinde 0-2 geriden gelerek bir kez daha maçı kurtardı.”

Gazete şöyle devam etti: “Messi, bir gol ve bir asistle, skor 0-1 Mısır lehindeyken bir golün iptal edilmesinin ardından, bir başka muhteşem performansla Mısır’ın tarihi devrimini bastırdı.”

Brezilya’nın “Globo Esporte” gazetesi ise şu manşeti attı: “Efsanevi geri dönüş! Arjantin, formanın gücü ve Messi’nin iziyle kazandı.”

Fransız “L’Équipe” gazetesi ise manşetinde “Arjantin Mucizesi” yazdı.

İspanyol “Sport” gazetesi ise şöyle yazdı: “Arjantin hâlâ Messi ve diğer on oyuncudan ibaret.”

İtalyan "Gazzetta dello Sport" gazetesi ise şöyle yazdı: "Arjantin, Dünya Kupası'na güçlü bir dönüş yaptı! 13 dakikada attığı üç golle Mısır'ı eleyen Arjantin, Messi'yi çeyrek finale taşıdı."

Portekiz'in "Apola" gazetesi ise şu manşeti attı: "Atlanta'da gözyaşları: Arjantin, destansı bir geri dönüşle Mısır'ı eledi."

İtalyan "Corriere dello Sport" gazetesi ise şöyle yazdı: "Messi, Arjantin'in muhteşem geri dönüşüne öncülük etti: 0-2'den 3-2'ye; Mısır turnuvadan elendi."

Alman “Bild” gazetesi ise şu manşeti attı: “Messi’den muhteşem geri dönüş. Mısır karşısında inanılmaz bir son dakika baskısı.”

ABD’li “The Athletic” gazetesi ise şöyle yazdı: “Lionel Messi, Mısır karşısında Dünya Kupası tarihinin en muhteşem geri dönüşünde Arjantin’e ilham verdi.”