"Dünya Kupası tarihinin en kötüsü"... Almanya'nın tartışmalı golünün ardından hakemlere sert eleştiriler

Perşembe akşamı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Almanya milli takımı adına Leroy Sané’nin Ekvador kalesine attığı erken gol, bu golü önceleyen pozisyonun geçerliliği konusunda geniş çaplı bir hakem tartışmasına yol açtı.

Hakem kararlarını analiz eden İspanyol “Archivo Far” ağı, golün sayılmasını eleştirdi ve Alman oyuncu Alexander Pavlović’in ayağını pervasızca havaya kaldırarak açık bir faul yaptığını vurguladı.

Ayrıca okuyun

Fas, Cezayir’in tarihi rekoruna ulaştı… ve Dünya Kupası’ndaki tuhaf lanetini kırdı

Karar verildi... Mısır-İran maçında LGBT kutlamaları yapılacak

Pavlović, topa dokunmasına rağmen Ekvadorlu oyuncu Pedro Vitti’nin yüzüne çarptı; ardından top, golü atan Sané’ye pas veren takım arkadaşı Florian Wirtz’e gitti.

Ağ, bu durumun Ekvador lehine faul verilmesini gerektirdiğini ve ABD'li hakem Tori Penso'nun Alman golünü saymasının ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin doğru şekilde müdahale edemediğini belirtti.

Kanal, daha da ileri giderek yaşananları “üzücü bir hakemlik sahnesi” olarak nitelendirdi ve mevcut turnuvadaki hakemlik seviyesinin “Dünya Kupası tarihinin en kötüsü” olduğunu belirtti.



