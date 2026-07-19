Dünya Kupası tarihinde ilk kez… Messi ve Yamal’ı bir araya getiren ürkütücü bir rekor

2026 Dünya Kupası finali, Arjantin ile İspanya arasında sadece futbol dünyasının en değerli kupası için verilecek bir mücadele olmakla kalmayacak, aynı zamanda aralarında iki on yıldan fazla bir zaman farkı bulunan iki neslin karşı karşıya gelmesiyle eşsiz bir tarihi anı da barındıracak.





Arjantinli Lionel Messi 39 yaşında finale çıkarken, İspanyol Lamine Yamal ise sadece 19 yaşında olacak ve iki yıldız arasındaki yaş farkı 20 yıl 19 gün olacak.





Futbol istatistik ağı “Opta”ya göre, bu durum Dünya Kupası finalleri tarihinde ilk kez, finalin iki tarafında da aralarında 20 yıldan fazla yaş farkı olan as oyuncuların yer alacağı bir sahne olacak ve bu da geçmişten geleceğe bayrağın devredilmesini özetleyen bir manzara oluşturacak.

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Bu karşılaşma özel bir sembolizm taşıyor; zira Messi sadece Arjantin milli takımıyla kariyerinin son dönemini yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda son iki turnuvada “Tango”yu ikinci kez finale taşıdıktan sonra, üst üste ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanarak uluslararası kariyerini mümkün olan en iyi şekilde sonlandırmaya çalışıyor.

Diğer tarafta ise Lamine Yamal rüya gibi bir başlangıç yaşıyor. Birçok kişi tarafından Barcelona’da Messi’nin en önemli varisi olarak görülen genç İspanyol yıldız, İspanya’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan en genç oyuncu olabileceği tarihi bir başarının eşiğinde duruyor ve genç yaşına rağmen futbolun en önemli yıldızlarından biri haline geldiğini kanıtlıyor.

İkili arasındaki karşılaştırma sadece yaş farkıyla sınırlı değil; her ikisi de “La Masia” akademisinden yetişti ve beceriye ve fark yaratmaya dayalı hücumcu bir oyun stiline sahip. Bu da finali, hâlâ gitmeyi reddeden geçmiş ile kapıyı şiddetle çalan gelecek arasındaki bir karşılaşma gibi gösteriyor.

Messi’nin sahalarda iki on yıldan fazla bir süredir biriktirdiği tecrübe ile, erken yaşta dünyayı hayran bırakan Yamal’ın cesareti arasında, futbolseverler, kendi neslinin en büyüğü ile gelecek nesli yönetecek en önemli adayın karşılaştığı, futbol tarihine kalıcı bir iz bırakabilecek bir final bekliyor.