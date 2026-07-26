Katalan şarkıcı Aitana, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'na açıkça verdiği destek nedeniyle Arjantin'de geniş çaplı bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya. Spor sahasından müzik ve sanat dünyasına uzanan bu tartışma, sanatçının önümüzdeki ekim ayında yapması planlanan konserini de tehdit eder hale geldi.

Katalan gazetesi "Sport"un haberine göre, bir Arjantin giyim markası sosyal medya üzerinden "Aitana" ismini kendi ticari markası olarak kullanmayı bıraktığını duyurdu. Marka, tartışma yaratan bir açıklamada "şu anda bir İspanyol figürüyle ilişkilendirilen bir isimle herhangi bir bağlantı kurmak istemediğini" belirtti ve ünlü Arjantinli şarkıcının adından esinlenerek adını "Tini" olarak değiştirdiğini açıkladı.

Kutlamadan tartışmaya

Aitana, İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu Madrid'de kutlarken bir konser vermişti. İspanya Futbol Federasyonu, turnuva boyunca milli takımın şarkılarından biri olan "Superestrella"yı söylemesi için kendisiyle anlaşmıştı.

Ayrıca Mundial boyunca milli takıma açıkça destek verdi; bu durum İspanya'da geniş bir beğeni topladı, ancak finaldeki acı yenilginin ardından bazı Arjantinli taraftarların öfkesini çekti.

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilgi, Arjantin için hâlâ ağır bir şok olmayı sürdürüyor. Bu yenilgi bazı taraftarlarda derin yaralar bıraktı ve tartışma artık spor sahasının ötesine geçerek şampiyon milli takımı destekleyen sanatçıları da kapsar hale geldi.

Rosalía örneği

Tartışmaya maruz kalan tek İspanyol sanatçı Aitana değildi. Şarkıcı Rosalía da benzer bir durumla karşılaştı. Sanatçının Arjantin'i eleştirdiği bir paylaşımda bulunmasının ardından organizatörlerin çok sayıda hakaret içeren mesaj alması üzerine, geçen perşembe günü Cordoba şehrinde Metropolitan Kentsel Sanatlar Müzesi meydanında yapılması planlanan onur konseri "sanatçıların güvenliğinin korunması" gerekçesiyle ertelendi.

Rosalía sonunda açıklamalarından dolayı özür diledi. Ancak gerçek şu ki Aitana herhangi bir rakip takıma değinmedi ya da Arjantin'i eleştirmedi; yalnızca kendi milli takımını desteklemekle yetindi. Bu da kendisine yöneltilen eleştirileri geniş çaplı bir tartışma konusu haline getiriyor.

Belirsiz gelecek

Bu tırmanan tartışma, Dünya Kupası finalindeki yenilginin şokunu henüz atlatamamış bazı Arjantinli taraftarların öfkesinin sürmesiyle birlikte, Aitana'nın önümüzdeki ekim ayında Arjantin'de yapması planlanan konserini etkileyebilir.