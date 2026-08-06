Basın raporları, Ahli forması giyen İngiliz forvet Ivan Toney'nin, yeni futbol sezonu 2026-2027 başlamadan önce takım antrenmanlarına dönüş tarihini ortaya çıkardı.

Suudi Arabistan'ın "El-Yevm" gazetesi, Toney'nin İngiltere Milli Takımı ile Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından elde ettiği dinlenme süresinin sona ermesiyle birlikte, yarından sonraki gün cumartesi Ahli antrenmanlarında görüneceğini belirtti.

İngiliz forvet, Dünya Kupası'ndaki İngiltere Milli Takımı serüvenini geçtiğimiz 18 Temmuz'da, üçüncülük ve dördüncülük maçında Fransa'ya karşı 6-4'lük galibiyette ilk 11'de yer alarak tamamladı.

O tarihten bu yana yaz iznini kullanan Toney, geçtiğimiz temmuz ayı boyunca Avusturya ve Portekiz'de yapılan Ahli'nin dış kampında yer almadı; bu yokluk, Cidde'ye dönüşün ardından da devam etti.

Toney, Ahli kalesinde birçok farklı durumla karşılaşacak; bunların başında eski başkan Khalid El-Ghamdi ile Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin ayrılışı geliyor. Onun yerine takımın başına Hollandalı Marino Pusic getirildi.

Bunun yanı sıra takım kadrosunda birçok değişiklik yaşandı; Fildişi Sahilli Franck Kessié ve Cezayirli Riyad Mahrez'in ayrılışı, Ermeni Andre Spertsyan ile Portekizli Francisco Trincao'nun transferi bunlardan bazıları.

Ancak Toney, 2024 yazında Brentford'dan takıma katıldığından bu yana iki sezon boyunca süren başarılarını sürdürmeye çalışacak.

İngiliz forvet, Ahli'nin kulüp tarihinde ilk kez iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite kupasını kaldırdığı serüveninin ve tam 9 yıllık bir aradan sonra Suudi Süper Kupası'nı kazanmasının en öne çıkan kahramanlarından biriydi.

Ahli'nin yeni sezona resmi olarak, bu ayın 13 Ağustos'unda Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Diriyah ile karşılaşacağı maçla başlayacağı belirtiliyor.